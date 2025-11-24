Hladna mjesta na radijatoru nestat će u tren oka i vaš će dom biti topliji nakon jedne radnje

David navodi kako vlasnici kuća često zanemaruju ispuštanje zraka iz radijatora, da bi se potom frustrirali jer sustav neučinkovito zagrijava dom. Ako se radijatori redovito ne otpuhuju, ne samo da neće zagrijati dom, nego mogu i znatno povećati račune za energiju, pa je ključno redovito provjeravati znakove zračnih čepova. Hladna mjesta jasan su znak da je potrebno ispustiti zrak. Redovito praćenje vremena zagrijavanja svakog radijatora također može pomoći – ako se neki zagrijava sporije od ostalih, možda mu treba pažnje.