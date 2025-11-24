Hladna mjesta na radijatoru nestat će u tren oka i vaš će dom biti topliji nakon jedne radnje

Stručnjaci za vodoinstalacije pozivaju britanske vlasnike kuća da prije dolaska zime ispuste zrak iz radijatora kako bi spriječili hladna mjesta, poboljšali učinkovitost grijanja i uštedjeli na računima za energiju.
Vodoinstalateri savjetuju kućanstva da obave jednostavnu provjeru održavanja radijatora koja bi mogla poboljšati učinkovitost grijanja i spriječiti kasnije probleme. Kako ledeni uvjeti zahvaćaju Britaniju, grijanje će ove sezone raditi jače nego ikad. Jedan važan zadatak može povećati toplinu u cijelom domu – ispuštanje zraka iz radijatora, piše Express.
Srećom, jedan je stručnjak podijelio najbolje vrijeme za uključivanje grijanja i pokazao koliko je sam postupak jednostavan.
Nestanak hladnih dijelova na radijatorima u trenu – vaš će dom biti topliji nakon samo jedne radnje
Stručnjaci za vodoinstalacije pozivaju vlasnike kuća u Ujedinjenom Kraljevstvu da prije dolaska zime ispuste zrak iz radijatora kako bi spriječili hladna mjesta, poboljšali učinkovitost grijanja i uštedjeli na računima za energiju.
David Doran, stručnjak za vodoinstalacije iz Blackstone Plumbing and Heating Ltd, rekao je za Yell da je važno održavati radijatore prije uključivanja sustava grijanja.
„Ako se radijatori ne ispuste, zarobljeni zrak može uzrokovati hladna mjesta i smanjiti učinkovitost“, rekao je.
David navodi kako vlasnici kuća često zanemaruju ispuštanje zraka iz radijatora, da bi se potom frustrirali jer sustav neučinkovito zagrijava dom. Ako se radijatori redovito ne otpuhuju, ne samo da neće zagrijati dom, nego mogu i znatno povećati račune za energiju, pa je ključno redovito provjeravati znakove zračnih čepova. Hladna mjesta jasan su znak da je potrebno ispustiti zrak. Redovito praćenje vremena zagrijavanja svakog radijatora također može pomoći – ako se neki zagrijava sporije od ostalih, možda mu treba pažnje.
Ispuštanjem zraka iz radijatora, kaže David, vlasnici kuća mogu održavati svoje sustave grijanja i osigurati da štede novac gdje god je to moguće. Međutim, ako niste sigurni što učiniti ili imate bilo kakvih briga, preporučuje se pozvati lokalnog vodoinstalatera koji može pregledati problem i poduzeti potrebne radnje.
Kako ispustiti zrak iz radijatora
Ispuštanje zraka uključuje otpuštanje male količine vode iz sustava u posudu kroz ventil na strani radijatora. Ovaj postupak pomaže potaknuti sustav i izbaciti zarobljeni zrak preko ventila.
- Uključite grijanje i identificirajte radijatore s hladnim dijelovima. Pustite sustav da radi nekoliko minuta kako bi se lakše uočili problemi.
- Isključite grijanje i pripremite alat: kantu, krpu i ključ za ventil (može i ravni odvijač).
- Na svakom radijatoru nalazi se mali ventil pri vrhu. Postavite posudu ispod ventila, a odvijačem polako otvorite ventil. Krpom uhvatite kapljice.
- Ako u radijatoru ima zraka, čut ćete šištanje dok zrak izlazi.
- Držite alat na ventilu dok šištanje ne prestane i voda ne počne izlaziti – to znači da više nema zraka.
- Postupak ćete možda morati ponoviti nekoliko puta kako biste uklonili sve hladne dijelove.
- Ako hladna mjesta ostanu i nakon više pokušaja, vjerojatno je potreban ozbiljniji popravak.
