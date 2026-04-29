Ukrajina gradi obrambenu liniju vidljivu iz svemira kako bi spriječila rusko napredovanje

Ukrajina ubrzano gradi obrambenu liniju od Kijevskog akumulacijskog jezera do grada Sumija kako bi spriječila Rusiju u stvaranju takozvane “tampon zone”, dok se Moskva pregrupira za moguće nove ofenzive, piše Kyiv Post. Brigadni general Vasyl Sirotenko, prema Ukrinformu, rekao je da je razmjer izgradnje toliko velik da je vidljiv iz svemira.