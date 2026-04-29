Ukrajina gradi obrambenu liniju vidljivu iz svemira kako bi spriječila rusko napredovanje

Ukrajina gradi kontinuiranu obrambenu liniju od Kijevskog akumulacijskog jezera do grada Sumija kako bi spriječila Rusiju u stvaranju takozvane “tampon zone”, izjavio je načelnik Oružanih snaga Ukrajine (AFU).
Oglas
Ukrajina ubrzano gradi obrambenu liniju od Kijevskog akumulacijskog jezera do grada Sumija kako bi spriječila Rusiju u stvaranju takozvane “tampon zone”, dok se Moskva pregrupira za moguće nove ofenzive, piše Kyiv Post. Brigadni general Vasyl Sirotenko, prema Ukrinformu, rekao je da je razmjer izgradnje toliko velik da je vidljiv iz svemira.
„Svaki razvoj događaja je moguć. Neprijatelj je naučio stvarati odgovarajuće grupacije i brzo prebacivati snage s jednog krila na drugo“, rekao je.
„Velika količina napora i resursa ulaže se u što bržu izgradnju ove linije – kako bi se izbjegla iznenađenja i spriječilo da neprijatelj zaprijeti našoj zemlji iz ovog smjera“, dodao je Sirotenko.
Glavni zapovjednik AFU-a Oleksandr Syrsky izjavio je 22. travnja da Rusija pregrupira svoje postrojbe i premješta rezerve na bojišnicu, što bi moglo upućivati na pripreme za nove ofenzivne operacije.
Prema njegovim riječima, ruske snage nastavljaju pokušaje napredovanja i ciljaju zauzeti ne samo Donbas nego cijelu Ukrajinu.
Projekt DeepState također je izvijestio da Rusija nastavlja napore za uspostavu “tampon zone” duž granice u regiji Sumija.
Zapovjednik združenih snaga Mykhailo Drapaty rekao je da Rusija pokušava stvoriti takvu zonu i u regijama Sumija i Harkiva pokušavajući zauzeti pogranična sela.
Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je ukrajinska obavještajna služba pribavila interne ruske vojne dokumente koji pokazuju da ruski Glavni stožer priznaje da ne uspijeva ostvariti ciljeve koje je postavio Kremlj, dok Ukrajina nastavlja smanjivati ruske ofenzivne sposobnosti.
Rekao je da ukrajinske obrambene snage nanose velike gubitke ruskim trupama, pri čemu nepovratni gubici dosežu gotovo 60% ukupnih žrtava – što potkopava sposobnost Moskve da održava ofenzivne operacije.
Unatoč tome, Zelenski je upozorio da rusko političko vodstvo priprema nove ofenzive i može proširiti mobilizaciju kako bi osiguralo dodatno ljudstvo.
„Sukladno tome, zadatak Ukrajine je dodatno povećati udio nepovratnih gubitaka koje nanosi okupatoru“, rekao je, dodajući da će Kijev intenzivirati upotrebu dronova duž bojišnice i proširiti dugoročne sankcije usmjerene na rusku proizvodnju oružja i naftni sektor.
Zelenski je također rekao da će Ukrajina obavijestiti svoje partnere o obavještajnim podacima koji ukazuju da Moskva razvija planove za operacije protiv NATO zemalja te nastoji dublje uvući Bjelorusiju u rat.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas