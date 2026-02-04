Ukrajina i Rusija završile prvi dan pregovora u Abu Dhabiju, evo zaključaka

Moskva želi da Kijev povuče svoje trupe iz cijele Donecke regije, uključujući pojas jako utvrđenih gradova koji se smatraju jednom od najjačih ukrajinskih obrana, kao preduvjet za bilo kakav dogovor. Ukrajina je rekla da sukob treba zamrznuti duž trenutne linije fronta i odbacila je svako jednostrano povlačenje svojih snaga.