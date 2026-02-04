"Da, bili smo unaprijed upoznati s time", odgovorio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov agenciji Interfax na pitanje je li kineski predsjednik informirao Vladimira Putina o planiranom razgovoru s Donaldom Trumpom. Ranije u srijedu Moskva je potvrdila da je Putin prihvatio poziv Xija Jinpinga za posjet Kini u prvoj polovici ove godine.