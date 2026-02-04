Oglas

stabilizacija odnosa

Xi i Trump razgovarali, Putin unaprijed informiran

author
Hina
|
04. velj. 2026. 17:09
Donald Trump i Xi Jinping
SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL

Kineski predsjednik Xi Jinping u srijedu je telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestila je državna televizija CCTV uoči najavljenog Trumpovog posjeta Kini u travnju te nedugo nakon razgovora Xija s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Bijela kuća zasad nije komentirala izvješće kineskih medija, a oni nisu objavili pojedinosti o sadržaju razgovora. Kremlj je pak priopćio da je unaprijed bio obaviješten o razgovoru čelnika SAD-a i Kine. 

"Da, bili smo unaprijed upoznati s time", odgovorio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov agenciji Interfax na pitanje je li kineski predsjednik informirao Vladimira Putina o planiranom razgovoru s Donaldom Trumpom. Ranije u srijedu Moskva je potvrdila da je Putin prihvatio poziv Xija Jinpinga za posjet Kini u prvoj polovici ove godine.

Xi i Trump posljednji su put telefonski razgovarali krajem studenoga, nakon čega je Trump istaknuo "iznimno snažne" odnose s Kinom.

Nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti potaknutih prošlogodišnjim Trumpovim carinama, odnosi Washingtona i Pekinga stabilizirali su se nakon sastanka dvojice čelnika u listopadu u Južnoj Koreji, gdje je postignuto krhko trgovinsko primirje.

Teme
Diplomacija Donald Trump Međunarodni lideri Rusija-Kina odnosi SAD-Kina odnosi Trgovinski sukob Vladimir Putin Xi Jinping

