"Događaji na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva odvijaju se iznimno brzo. Nažalost, Ukrajina vrlo dobro zna o čemu je riječ. Iako Ukrajinci nikada nisu prijetili Iranu, iranski je režim odlučio postati Putinov suučesnik te mu je isporučivao dronove „šahed“, i to ne samo same dronove, nego i tehnologiju za njihovu proizvodnju. Iran je Rusiji pružio i drugo oružje", napisao je Volodimir Zelenski na svom X profilu, komentirajući izraelsko-američko kršenje međunarodnog prava i napad na Iran.