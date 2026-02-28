Ukrajinski predsjednik rekao je da je Iran "Putinov suučesnik" i da je "opravdano dati iranskom narodu priliku da se oslobodi terorističkog režima" u objavi na društvenoj mreži X.
"Događaji na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva odvijaju se iznimno brzo. Nažalost, Ukrajina vrlo dobro zna o čemu je riječ. Iako Ukrajinci nikada nisu prijetili Iranu, iranski je režim odlučio postati Putinov suučesnik te mu je isporučivao dronove „šahed“, i to ne samo same dronove, nego i tehnologiju za njihovu proizvodnju. Iran je Rusiji pružio i drugo oružje", napisao je Volodimir Zelenski na svom X profilu, komentirajući izraelsko-američko kršenje međunarodnog prava i napad na Iran.
"Tijekom ovog rata punog razmjera Rusija je protiv ukrajinskog naroda, gradova i energetske infrastrukture upotrijebila više od 57.000 napadačkih dronova tipa šahed. I druge su države trpjele teror koji podupire Iran. Stoga je opravdano dati iranskom narodu priliku da se oslobodi terorističkog režima i da se zajamči sigurnost svim državama koje su pretrpjele teror koji potječe iz Irana", dodao je ukrajinski čelnik.
Events in the Middle East and the Gulf region are unfolding extremely rapidly. Unfortunately, Ukraine knows all too well what this is about. Although Ukrainians never threatened Iran, the Iranian regime chose to become Putin’s accomplice and supplied him with “shahed” drones, and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2026
"Naš je stav dobro poznat i Ukrajina ga je više puta iznijela, uključujući i nedavno. Važno je sačuvati što je moguće više života. Važno je spriječiti širenje rata. Važno je da Sjedinjene Američke Države djeluju odlučno. Kad god postoji američka odlučnost, globalni kriminalci slabe. To moraju shvatiti i Rusi", kaže Zelenski.
"Ljudi ne mogu znati dan ni sat, no svako zlo, teror i agresija protiv susjeda na kraju nailaze na pravedan odgovor. Očekujemo da će, u konačnici, regija Bliskog istoka postati sigurnija i stabilnija. Mnogo se toga već promijenilo u tom smjeru", dodao je.
"Ukrajina je spremna pomoći svakoj državi kako bi se povećali sigurnost i pravda, a smanjio broj terorističkih režima", stoji u objavi.
Prema prvi izvještajima, izraelski udari na Iran rezultirali su brojnim civilnim žrtvama, uključujući najmanje 51 osobu u raketiranju osnovne škole.
