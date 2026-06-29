Volodimir Kononnikov
Ukrajinski časnik pronađen mrtav: Bio je zapovjednik mehanizirane brigade
Zapovjednik ukrajinske 154. odvojene mehanizirane brigade, pukovnik Volodimir Kononnikov, pronađen je mrtav 28. lipnja, objavile su ukrajinske vojne i policijske vlasti.
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Operativno zapovjedništvo Jug ranije tijekom dana izvijestilo je o Kononnikovljevoj smrti, navodeći da se okolnosti slučaja istražuju, piše Kyiv Independent.
„Pukovnik Volodimir Kononnikov bio je časnik odan Ukrajini i vojsci, odgovoran zapovjednik koji je brinuo o pripadnicima i potrebama svoje postrojbe“, stoji u objavi na Facebooku. Zapovjedništvo je izrazilo sućut njegovoj obitelji i prijateljima.
Policija Zaporiške oblasti naknadno je izvijestila da je zapovjednik jedne vojne postrojbe pronađen mrtav s prostrjelnom ranom, ne navodeći pritom Kononnikova imenom.
Vlasti nisu objavile okolnosti smrti niti mogući uzrok.
Istražitelji su otvorili kazneni postupak prema članku 115. Kaznenog zakona Ukrajine, koji se odnosi na namjerno ubojstvo.
„Policija utvrđuje okolnosti smrti vojnog časnika“, priopćila je policija Zaporiške oblasti. „Zapovjednik jedne vojne postrojbe pronađen je mrtav s prostrjelnom ranom.“
Istragu vodi policija pod procesnim nadzorom Specijaliziranog tužiteljstva za obranu istočne regije. Ukrajinske vlasti zasad nisu objavile dodatne pojedinosti o slučaju.
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