Umrla je revolucionarna Jane Goodall

Primatologinja koja je postala konzervatorica pretvorila je svoju ljubav prema divljim životinjama u cjeloživotnu kampanju koja ju je odvela iz primorskog engleskog sela u Afriku, a zatim preko svijeta u potrazi za boljim razumijevanjem čimpanza, kao i uloge koju ljudi imaju u zaštiti njihovog staništa i zdravlja planeta općenito.