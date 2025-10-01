Umrla je revolucionarna Jane Goodall

Znanstvenica i globalna aktivistica Jane Goodall, koja je svoju dječju ljubav prema primatima pretvorila u cjeloživotnu potragu za zaštitom okoliša, umrla je u srijedu u dobi od 91 godine, priopćio je institut koji je osnovala.
Etologinja, primatologinja koja je revolucionirirala znanost
Goodall je umrla prirodnom smrću, priopćio je Institut Jane Goodall u objavi na društvenim mrežama.
„Otkrića dr. Goodall kao etologinje revolucionirala su znanost, a ona je bila neumorna zagovornica zaštite i obnove našeg prirodnog svijeta“, navodi se.
Primatologinja koja je postala konzervatorica pretvorila je svoju ljubav prema divljim životinjama u cjeloživotnu kampanju koja ju je odvela iz primorskog engleskog sela u Afriku, a zatim preko svijeta u potrazi za boljim razumijevanjem čimpanza, kao i uloge koju ljudi imaju u zaštiti njihovog staništa i zdravlja planeta općenito.
Goodall je bila pionirka u svom području, i kao znanstvenica 1960-ih i zbog svog rada na proučavanju ponašanja primata. Stvorila je put za niz drugih žena koje su slijedile taj primjer, uključujući pokojnu Dian Fossey, prenosi Reuters.
Suradnja s National Geographicom
Također je privukla javnost u svoju ljubav prema divljini, surađujući s National Geographic Societyjem kako bi svoje voljene čimpanze uvela u njihove živote putem filma, televizije i časopisa.
Preokrenula je znanstvene norme tog vremena, dajući čimpanzama imena umjesto brojeva, promatrajući njihove različite osobnosti i uključujući njihove obiteljske odnose i emocije u svoj rad. Također je otkrila da, poput ljudi, koriste alate.
Ne postoji oštra linija koja dijeli ljude od ostatka životinjskog carstva
„Otkrili smo da ipak ne postoji oštra linija koja dijeli ljude od ostatka životinjskog carstva“, rekla je u TED Talku 2002. godine.
Kako se njezina karijera razvijala, preusmjerila je fokus s primatologije na zagovaranje borbe protivklimatskih promjena nakon što je svjedočila raširenom uništavanju staništa, pozivajući svijet da poduzme brze i hitne mjere protiv klimatskih promjena.
„Zaboravljamo da smo dio prirodnog svijeta“, rekla je za CNN 2020. godine. „Još uvijek imamo vremena.“
Godine 2003. imenovana je Damom Britanskog Carstva, a 2025. primila je američku predsjedničku medalju slobode.
