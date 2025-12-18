Umro Peter Arnett, američki novinarski veteran od Vijetnama do Iraka

Slavni američki ratni dopisnik Peter Arnett koji je pokrivao rat u Vijetnamu, kao i sukobe s kraja 20. stoljeća među kojima dva rata u Zaljevu, umro je u srijedu, javljaju u četvrtak mediji.
Arnett je patio od raka prostate i od subote je bio hospitaliziran u Kaliforniji. Umro je u dobi od 91 godine, rekla je obitelj američkim medijima.
Kao dopisnik agencije Associated Press (AP) pokrivao je rat u Vijetnamu do pada Sajgona (Ho-Ši-Min) 1975. Njegove reportaže donijele su mu Pulitzerovu nagradu 1966.
Rođen na Novom Zelandu, naturalizirani Amerikanac, bio je dio generacije koja je mlada otišla u Vijetnam, a vratila se zauvijek promijenjena, deset godina kasnije.
„Arnett bio je buntovnik koji je prkosio autoritetu, preuzimao proračunate rizike, nije vjerovao onima na vlasti i odlazio na bojna polja“, napisao je The New York Times.
„Prihvaćao je stranu cenzuru kako bi dobio svoje priče, napuštao je objektivnost kada je osjetio da situacija to zahtijeva i znao je biti optuživan za objavljivanje izvještaja koji su simpatizirali američke neprijatelje u Vijetnamu i Iraku.“
Tijekom karijere u kojoj je bio nagrađen brojnim nagradama, pokrivao je najmanje 17 ratova u Aziji, na Bliskom istoku, u Europi i Latinskoj Americi.
Pokrivanje Prvog zaljevskog rata za CNN iz Bagdada 1991. učinilo ga je poznatim u čitavom svijetu.
Dok su američke rakete pogađale iračku prijestolnicu, Arnett je bio jedan od vrlo rijetkih zapadnih novinara koji su bili na terenu i uživo je prenosio događaje.
Poznat je i po intervjuu s Osamom bin Ladenom u ožujku 1997., "negdje u Afganistanu", četiri godine prije napada na New York i Washington.
Njegova karijera završila je kontroverzama.
Godine 1999. CNN ga je otpustio zbog sudjelovanja u izvješću u kojem se tvrdilo da su američke snage koristile nervni plin protiv dezertera u Laosu tijekom Vijetnamskog rata.
Informaciju su demantirali američki vojni dužnosnici, a CNN je povukao izvješće.
Godine 2003., tijekom Drugog zaljevskog rata, bio je oštro kritiziran zbog davanja intervjua iračkoj državnoj televiziji.
Peter Arnett je, između ostalog, izjavio da je "početni ratni plan propao zbog iračkog otpora". Dodao je: "Jasno je da su američki stratezi pogrešno procijenili odlučnost iračkih snaga."
Arnetta je potom otpustio njegov tadašnji poslodavac, NBC.
U mirovinu je otišao 2007. godine.
