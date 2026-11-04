Umro tvorac zloglasnog otrova kojim su napadani Putinovi protivnici: Njime je otrovan i Navaljni

HANDOUT / NAVALNY.COM / AFP

U Rusiji je u 81. godini života umro Vladimir Ugljev, jedan od znanstvenika koji su sudjelovali u razvoju nervnog otrova novičoka. Taj je otrov postao poznat diljem svijeta nakon trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i oporbenog političara Alekseja Navaljnog. Ugljev je posljednjih godina javno kritizirao korištenje otrova protiv civila i pomagao istraživačkim novinarima u razotkrivanju njegove uporabe.

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Ruski kemičar Vladimir Ugljev umro je 26. listopada u dobi od 80 godina, objavio je u utorak neovisni ruski istraživački medij The Insider.

Ugljev je posljednjih godina živio u ruskom obalnom gradu Anapi. Uzrok i okolnosti njegove smrti zasad nisu poznati.

Izumitelj novičoka

Znanstvenik je bio jedan od istraživača koji su tijekom sovjetskog razdoblja sudjelovali u razvoju skupine iznimno otrovnih kemijskih bojnih sredstava poznatih pod nazivom novičok, navodi talijanska novinska agencija Ansa.

Ugljev je rođen 20. rujna 1946. u Kirovsku. Nakon završetka studija na Moskovskom kemijsko-tehnološkom institutu Dmitrija Mendeljejeva, 1975. godine zaposlio se u Državnom istraživačkom institutu za organsku kemiju i tehnologiju, gdje je kao viši istraživač radio do 1990. godine.

Sudjelovao je u razvoju nekih od prvih inačica novičoka, a istraživanja su se provodila i u sovjetskom vojnom istraživačkom centru Šihani-2 u Saratovskoj oblasti.

Novičok je zajednički naziv za skupinu iznimno otrovnih nervnih bojnih sredstava koja djeluju na živčani sustav te već u vrlo malim količinama mogu izazvati teško trovanje ili smrt.

Svijet je za novičok doznao nakon trovanja Skripalovih

Ugljev je široj javnosti postao poznat 2018. godine, kada su u britanskom Salisburyju novičokom otrovani bivši ruski dvostruki agent Sergej Skripal i njegova kći Julija.

Britanske vlasti odgovornost za napad pripisale su ruskim obavještajnim službama, dok je Moskva zanijekala bilo kakvu umiješanost.

Nakon trovanja Ugljev je počeo istupati u medijima i objašnjavati djelovanje otrova u čijem je razvoju svojedobno sudjelovao.

Ponovno se javno oglasio 2020. godine, kada je novičokom otrovan ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni. Trovanje tvari iz te skupine potvrdila je i Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW).

Navaljni je preživio napad, a nakon liječenja u Njemačkoj vratio se u Rusiju, gdje su ga vlasti zatvorile. U veljači 2024. godine umro je u ruskoj kažnjeničkoj koloniji.

Od tvorca otrova do kritičara njegove uporabe

Ugljev je posljednjih godina surađivao s neovisnim istraživačkim novinarima koji su istraživali uporabu novičoka protiv protivnika Kremlja.

Među ostalim, savjetovao je novinare The Insidera tijekom istraga koje su provodili u suradnji s organizacijom Bellingcat.

Novinari su istraživali proizvodnju novičoka u Rusiji te povezanost ruskih sigurnosnih službi s trovanjima političkih protivnika.

Istraživački novinar Hristo Grozev nakon Ugljevljeve smrti podsjetio je na njegov neobičan životni put.

Iako je sudjelovao u razvoju iznimno opasnog otrova, poslije je postao otvoreni kritičar njegove uporabe protiv civila.

Prema Grozevljevim riječima, Ugljev se javno protivio i tvrdnjama Kremlja kojima se negirala odgovornost za trovanje Skripalovih i Navaljnog.