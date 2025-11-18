Urbano ratovanje: Njemački snajperisti vježbaju u berlinskom metrou

Njemačke vojne snage započele su petodnevnu obuku urbanog ratovanja u Berlinu, usredotočenu na brzo raspoređivanje i zaštitu kritične infrastrukture u ovoj značajnoj operaciji.
Oglas
Njemačka je vojska započela petodnevne vježbe urbanog ratovanja u glavnom gradu, uvježbavajući scenarije hitnog raspoređivanja u trenutku kada se sigurnosna situacija u Europi mijenja nakon ruske invazije na Ukrajinu, piše Euronews.
Gardijska bojna Bundeswehra pokrenula je vježbu „Bollwerk Bärlin III“ u nedjelju, na više lokacija uključujući podzemnu stanicu Jungfernheide, policijski centar za obuku u Ruhlebenu i bivše kemijsko postrojenje u Rüdersdorfu.
Njemačka vojska navodi da je sveobuhvatni ruski rat protiv Ukrajine razlog za pojačanu obrambenu spremnost.
Vježba urbanog ratovanja bila je potrebna jer uske berlinske ulice, neboderi i tuneli podzemne željeznice zahtijevaju specijaliziranu obuku za brzo raspoređivanje, prema riječima vojnih dužnosnika.
Snajperisti raspoređeni u podzemnim borbenim vježbama
Vojnici su uvježbavali scenarije urbanog borbenog djelovanja, osiguravanje kritične infrastrukture, suzbijanje sabotera i evakuaciju ranjenog osoblja. Njemačke su snage također izvodile borbe u tunelima u stanici Jungfernheide u ranim jutarnjim satima u utorak.
Sigurnosni timovi, uključujući snajperiste, zauzeli su položaje tijekom vježbi, iako se umjesto pravog streljiva koristilo manevarsko, radi sigurnosti javnosti.
„Gardijska bojna ispunjava svoju temeljnu zadaću u Berlinu u slučaju obrane“, poručio je Bundeswehr. „Sve aktivnosti provode se pod strogim sigurnosnim mjerama i u koordinaciji s berlinskim vlastima.“
Vojna vozila koja prevoze trupe kroz grad mogla bi kratkotrajno uzrokovati prometne zastoje, dok bi javni prijevoz mogao bilježiti manje odgode, ali bez potpunih obustava, navodi prijevoznik BVG.
Vojna vježba izazvala incident „prijateljske vatre“
Odvojeno od toga, tijekom vježbe „Marshal Power 2025“ u Bavarskoj došlo je do ranjavanja vojnika koji je pogođen u lice nakon što je policija greškom otvorila vatru tijekom manevara u Erdingenu.
Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je da su policajci reagirali na hitni poziv i ispalili hice upozorenja, što je potaknulo vojnike da uzvrate manevarskom vatrom. Policija je potom uzvratila pravim streljivom, ranivši jednog pripadnika vojske.
Tužitelji i državna kriminalistička policija istražuju incident, do kojeg je došlo jer je policija očito vjerovala da vježba još nije započela.
Bundeswehr je vježbu Marshal Power 2025 opisao kao jednu od najkompleksnijih domaćih vježbi, usmjerenu na scenarij nacionalne obrane Njemačke.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas