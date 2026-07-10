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Užas u Španjolskoj: Najmanje 12 mrtvih u požaru, sumnja se da je uzrok pad dalekovoda
Najmanje 12 osoba poginulo je u šumskom požaru u Los Gallardosu, u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeríji, priopćila je regionalna vlada Andaluzije, dok je šest osoba ozlijeđeno.
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Neke od žrtava pronađene su u vozilima koja je zahvatio požar. Svjedoci tvrde da je vatru izazvao srušeni električni vod, nakon čega se požar brzo proširio na obližnje šumsko područje. Vlasti zasad nisu službeno potvrdile uzrok požara, piše BBC.
Dugotrajan toplinski val s temperaturama oko 40 Celzijevih stupnjeva izazvao je brojne šumske požare diljem južne Europe.
Stotine vatrogasaca bore se s velikim požarima u Francuskoj, Portugalu i Španjolskoj, a tisuće ljudi bile su prisiljene napustiti svoje domove.
"Broj poginulih u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde još šest smrtnih slučajeva", priopćila je vlada Andaluzije.
Predsjednik regionalne vlade Juanma Moreno nazvao je tragediju "strašnom nesrećom". Nakon što je prvotno objavljeno da je poginulo šest osoba, na društvenoj mreži X napisao je: "Srca su nam teška i shrvani smo tugom."
Oko 150 vatrogasaca gasilo je požar u zaseoku Bedar. Među ozlijeđenima je osoba koja je zbog udisanja dima prevezena u bolnicu te još jedna s opeklinama. Četvero ljudi zbrinuto je na mjestu događaja zbog lakših opeklina i dišnih tegoba izazvanih gustim dimom.
Požar je doveo i do zatvaranja cesta, a prema podacima hitnih službi evakuirano je oko 1000 stanovnika.
Španjolski premijer Pedro Sánchez u svibnju je najavio da će Španjolska ove godine rasporediti dosad najveće ljetne snage za borbu protiv šumskih požara, prenose lokalni mediji i AFP.
Španjolska Vojna postrojba za izvanredne situacije (UME), koja se angažira u velikim kriznim događajima, priopćila je da će se uključiti u gašenje požara u Los Gallardosu.
U lipnju je Španjolska zabilježila najvišu prosječnu dnevnu temperaturu od 1950. godine, a tijekom mjeseca zabilježeni su i najviši lipanjski temperaturni rekordi u povijesti mjerenja. U pojedinim dijelovima zemlje prognozirane su temperature do 42 Celzijeva stupnja.
Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare (EFFIS), prošle je godine u Španjolskoj izgorjelo rekordnih 393.000 hektara, što je više od šest puta iznad prosjeka za razdoblje od 2006. do 2024. godine.
Klimatske promjene uzrokuju porast temperatura diljem svijeta, a Europa je kontinent koji se zagrijava najbrže – dvostruko brže od svjetskog prosjeka, navodi klimatska služba Copernicus.
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