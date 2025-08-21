Oglas

Trumpov potpredsjednik

Vance o Ukrajini: Europljani će morati ponijeti lavovski dio tereta

Hina
21. kol. 2025. 07:09
U.S. Vice President JD Vance reacts as he meets with British Foreign Secretary David Lammy (not pictured) at Chevening House in Sevenoaks, Britain, August 8, 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool
REUTERS / Suzanne Plunkett

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je da će europske zemlje morati ponijeti "lavovski dio" tereta po pitanju ukrajinskih sigurnosnih jamstva.

"Ne mislim da bismo mi trebali nositi taj teren. Mislim da bismo trebali biti od pomoći po pitanju zaustavljanja rata i ubijanja.

No, trebali bismo očekivati, a predsjednik to zasigurno očekuje, da Europa odigra vodeću ulogu", izjavio je JD Vance u emisiji "The Ingraham Angle" u programu televizijskog kanala Fox News.

"Bez obzira o kojem će se obliku raditi, Europljani će morati ponijeti lavovski dio tereta", dodao je američki potpredsjednik.

Teme
EU JD Vance rat u Ukrajini

