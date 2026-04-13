Veliko istraživanje u 24 države: Jedan europski čelnik uvjerljivo je najnepopularniji

Globalno istraživanje u 24 demokratske države pokazalo je izrazito nisku potporu jednom od vodećih europskih čelnika, uz istodobno visoku razinu nezadovoljstva, a na vrhu ljestvice nalaze se političari iz Azije i srednje Europe.
Njemački kancelar Friedrich Merz ima najnižu razinu potpore među 24 demokratski izabrana svjetska čelnika, pokazuje istraživanje američkog instituta za ispitivanje javnog mnijenja Morning Consult.
Samo 19 posto Nijemaca izjavilo je da su zadovoljni njegovim radom, piše Euronews.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron nalazi se na predzadnjem mjestu s 18 posto potpore i 75 posto nezadovoljnih ispitanika.
Merz, međutim, bilježi najvišu stopu nezadovoljstva, 76 posto, dok je 19 posto ispitanika zadovoljno njegovim radom. Slične rezultate donijelo je i istraživanje agencije Forsa za RTL, prema kojem je 78 posto ispitanika nezadovoljno, a 20 posto zadovoljno radom kancelara.
Direktor agencije Forsa Manfred Güllner izjavio je za Euronews da je Merz 'već početkom 2000-ih bio jedan od najnepopularnijih političara u Njemačkoj'.
Dodao je da se njegova popularnost nije povećala ni nakon povratka u politiku te da postoje 'velike rezerve' prema njemu, osobito među ženama, mladima i stanovnicima istočne Njemačke.
Prema riječima Hermanna Binkerta iz Instituta Insa, razlozi nezadovoljstva uključuju neispunjena izborna obećanja i negativna gospodarska kretanja.
'Ni konzervativni ni progresivni birači nisu zadovoljni politikama vladajuće koalicije', rekao je.
Trump nije među najgorima
U srednjem dijelu ljestvice nalazi se turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan s 36 posto potpore i 50 posto nezadovoljnih. Napominje se da je način provedbe istraživanja u Turskoj nejasan, a dio stručnjaka tu zemlju više ne smatra punom demokracijom.
Američki predsjednik Donald Trump nalazi se nešto iznad njega s 38 posto potpore i 57 posto nezadovoljnih. Slične rezultate pokazalo je i istraživanje časopisa The Economist.
U sredini ljestvice nalaze se i španjolski premijer Pedro Sánchez (38 posto za, 57 posto protiv), talijanska premijerka Giorgia Meloni (39 prema 55) te argentinski predsjednik Javier Milei (48 prema 49).
Güllner ističe da Nijemci nisu općenito skeptičniji prema političkom vodstvu od drugih naroda, već je nezadovoljstvo specifično vezano uz Merza.
Prema istraživanjima, Merz je sada manje popularan i od bivšeg kancelara Olafa Scholza, a on je u najlošijem razdoblju imao 28 posto potpore.
Najveću potporu među analiziranim čelnicima ima indijski premijer Narendra Modi (70 posto), slijedi ga južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung (63 posto) dok je treći češki premijer Andrej Babiš s 55 posto potpore.
Istraživanje Morning Consulta temelji se na anketama među odraslim ispitanicima u svakoj zemlji i prikazuje sedmodnevni prosjek stavova.
