"Nasilnici me neće zastrašiti"
VIDEO / Američka kongresnica napadnuta nepoznatom tekućinom na javnoj tribini u Minneapolisu
Američka kongresnica Ilhan Omar napadnuta je u utorak nepoznatom tekućinom tijekom javne tribine u Minneapolisu.
Policija je izvijestila da je muškarac iz publike štrcaljkom poprskao zastupnicu, koja je ostala neozlijeđena i nastavila s događajem. Napadač je odmah uhićen, piše BBC.
Napad tijekom rasprave
Policija je dodala da je na mjestu događaja proveden forenzički očevid. Snimka incidenta prikazuje osiguranje kako viče "napravite prolaz" dok izvodi muškarca iz dvorane. Dok su ga izvodili, vikao je da ih Omar "huška jedne protiv drugih", no nije bilo jasno na koga misli.
NEW -- Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something.— Jay O'Brien (@jayobtv) January 28, 2026
You can hear Omar demand to continue the town hall -- and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9
"Mislila sam da joj prilazi jedan od njezinih pomoćnika da joj preda poruku ili nešto slično", rekla je Jacquelynn Goessling o napadaču.
Dodala je da je oštar miris tekućine ispunio prednji dio prostorije. Novinar BBC-ja koji se nalazio u dvorani izvijestio je da je tekućina imala kiselkast miris, sličan nekom kemijskom proizvodu, prenosi Index.
Omar: "Nasilnici me neće zastrašiti"
Omar se nakon incidenta oglasila na društvenoj mreži X. "Dobro sam. Ja sam preživjela i ovaj me mali provokator neće zastrašiti u obavljanju mog posla. Ne dopuštam nasilnicima da pobijede", poručila je. Publici se obratila riječima: "Nastavljamo dalje... mi smo snažna Minnesota."
I’m ok. I’m a survivor so this small agitator isn’t going to intimidate me from doing my work.— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2026
I don’t let bullies win.
Grateful to my incredible constituents who rallied behind me. Minnesota strong.
Iako su dužnosnici tražili da prekine tribinu, ona je inzistirala na nastavku. "Nastavit ćemo razgovor. Dajte mi samo deset minuta. Molim vas, nemojte im dopustiti da preuzmu glavnu riječ", rekla je s pozornice. Jedan od prisutnih, Alfred Flowers Jr., rekao je za BBC kako "poštuje njezinu hrabrost i snagu što je ostala i dovršila tribinu za ljude".
Povod tribine: Smrtonosne pucnjave
Tribina, na kojoj se okupilo stotinjak ljudi, organizirana je zbog pojačane prisutnosti saveznih imigracijskih službenika u gradu. Tenzije su porasle nakon što su ovog mjeseca imigracijski službenici u dva odvojena slučaja smrtonosno ustrijelili američke državljane. U siječnju je ubijena Renee Good, a prošlog tjedna Alex Pretti, što je izazvalo lokalne prosvjede.
Napad se dogodio neposredno nakon što je Omar pozvala na "ukidanje" Imigracijske i carinske službe (ICE) te zatražila da ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem "podnese ostavku ili se suoči s opozivom".
Trump nedavno napao Omar na društvenim mrežama
Podsjetimo, Trump je prije dva dana na svojoj društvenoj mreži Truth Social oštro prozvao demokratsku zastupnicu Omar.
"Ministarstvo pravosuđa i Kongres istražuju "kongresnicu" Ilhan Omar, koja je napustila Somaliju BEZ IČEGA, a sada navodno vrijedi više od 44 milijuna dolara. Vrijeme će sve pokazati. Hvala vam na pažnji! Predsjednik DJT", poručio je.
