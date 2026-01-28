VIDEO / Američka kongresnica napadnuta nepoznatom tekućinom na javnoj tribini u Minneapolisu

Iako su dužnosnici tražili da prekine tribinu, ona je inzistirala na nastavku. "Nastavit ćemo razgovor. Dajte mi samo deset minuta. Molim vas, nemojte im dopustiti da preuzmu glavnu riječ", rekla je s pozornice. Jedan od prisutnih, Alfred Flowers Jr., rekao je za BBC kako "poštuje njezinu hrabrost i snagu što je ostala i dovršila tribinu za ljude".