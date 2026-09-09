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Snažno nevrijeme

VIDEO / Dramatične scene u Japanu: Ulice pod vodom, tisuće evakuiranih, izdano najviše upozorenje

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N1 Info
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09. ruj. 2026. 10:03
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TwilightDewy/X/Screenshot

Obilna kiša pogodila je u utorak središnji Japan, zbog čega je izdano hitno upozorenje na poplave za jednu od glavnih rijeka u regiji.

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Poplavljene su ceste, željezničke pruge i druga infrastruktura, a lokalne vlasti pozvale su stanovnike pojedinih područja da se odmah sklone na sigurno.

Japanska meteorološka agencija izdala je najviši, peti stupanj upozorenja na poplave za rijeku Shonai, koja protječe kroz prefekture Gifu i Aichi. U Nagoyi su pod utjecajem jesenske kišne fronte u samo sat vremena pala oko 104 milimetra kiše, prenosi JapanToday.

Gradske vlasti pozvale su stanovnike dijelova gradskih četvrti Chikusa, Moriyama i Meito da odmah poduzmu mjere kako bi osigurali svoju sigurnost.

Četiri osobe lakše su ozlijeđene, priopćile su vlasti prefekture Aichi, dok je oko 2700 ljudi potražilo utočište u evakuacijskim centrima.

Promet na linijama gradske podzemne željeznice privremeno je obustavljen, što je pogodilo brojne putnike. Poplavljene su i tračnice željezničke linije JR Chuo, dok su ulice u prometnoj četvrti Sakae u jednom trenutku bile prekrivene vodom do gležnjeva.

Sjedište Toyota Motor Corpa nalazi se u prefekturi Aichi, kojoj pripada i Nagoya.

„Možda ćemo večeras morati ostati u hotelu“, rekla je žena u 50-im godinama iz Gifua dok je čekala u dugom redu za taksi. U Nagoyu je stigla sa svojom kćeri, učenicom devetog razreda, kako bi razgledale jednu srednju školu.

Osim lokalnog željezničkog prometa, privremeno su zaustavljeni i brzi vlakovi Tokaido Shinkansen prema Tokiju između postaja Okayama i Tokio, dok su obustavljeni i vlakovi u suprotnom smjeru između Tokija i Nagoye, objavio je JR Central.

Meteorološka agencija izvijestila je da su se u dijelovima prefektura Aichi i Gifu formirali linearni kišni pojasevi, koji mogu satima donositi obilnu kišu na istom području. Građani su pozvani na oprez zbog opasnosti od klizišta i poplava jer se obilne oborine očekuju od zapadnog do sjeveroistočnog Japana.

Takvi kišni pojasevi mogli bi se do srijede formirati i u drugim prefekturama, uključujući Tokio, Saitamu, Chibu i Kanagawu, kao i Osaku i Hyogo na zapadu Japana, upozorila je agencija.

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