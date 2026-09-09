VIDEO / Dramatične scene u Japanu: Ulice pod vodom, tisuće evakuiranih, izdano najviše upozorenje

Meteorološka agencija izvijestila je da su se u dijelovima prefektura Aichi i Gifu formirali linearni kišni pojasevi, koji mogu satima donositi obilnu kišu na istom području. Građani su pozvani na oprez zbog opasnosti od klizišta i poplava jer se obilne oborine očekuju od zapadnog do sjeveroistočnog Japana.