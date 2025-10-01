VIDEO / Flotili za Gazu približili se neidentificirani brodovi

Međutim, Italija je rekla da će njezina mornarica prestati pratiti flotilu kada se približi na 150 nautičkih milja (278 km) od Gaze. Talijanska premijerka Giorgia Meloni pozvala je sinoć međunarodnu flotilu koja nastoji dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu da odmah prekine misiju. Ustrajati na konfrontaciji s Izraelom moglo bi poremetiti trenutnu "krhku ravnotežu" koja bi mogla dovesti do mira na temelju plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, upozorila je Meloni.