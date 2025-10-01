VIDEO / Flotili za Gazu približili se neidentificirani brodovi

Međunarodna flotila koja pokušava dostaviti pomoć Gazi izjavila je da su se neidentificirani brodovi približili nekim njezinim brodovima u srijedu prije zore dok se približava zoni u kojoj je Izrael nametnuo pomorsku blokadu ratom pogođenog pojasa.
Globalna flotila Sumud sastoji se od više od 40 civilnih brodova koji prevoze oko 500 ljudi, među kojima su parlamentarci, odvjetnici i aktivisti, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg. Cilj joj je probiti izraelsku blokadu palestinske enklave.
„Nastavljamo ploviti prema Gazi približavajući se oznaci od 120 nautičkih milja, blizu područja gdje su prethodne flotile presretnute ili napadnute“, rekli su organizatori u izjavi.
"Opasni manevri", napad dronovima
Nije jasno tko upravlja plovilima koja su se približila flotili. Video objava na Instagram stranici flotile navodi da se izraelski vojni brod približio njezinim brodovima, izvodeći „opasne manevre“ i oštećujući komunikacijske sustave prije odlaska.
Objava je prikazivala obrise onoga što je izgledalo kao vojni brod s topovskom kupolom u blizini civilnih plovila. Reuters nije mogao odmah provjeriti snimku.
Izraelski dužnosnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.
Flotila je posljednjih dana izazvala međunarodne napetosti otkako su je napali dronovi, koji su na plovila bacali šok bombe uzrokujući štetu, ali nije bilo ozlijeđenih. Izrael nije komentirao taj napad, ali je rekao da će upotrijebiti sva sredstva kako bi spriječio brodove da stignu do Gaze.
Italija i Španjolska rasporedile su ratne brodove koji prate flotilu kako bi pomogli u bilo kakvim spašavanjima ili humanitarnim potrebama, ali su rekle da se neće vojno angažirati. Turski dronovi također prate brodove.
Exclusive: Activists aboard the Sumud Flotilla send messages of love, solidarity, and hope to Gaza. United from 47 countries, they vow to break the siege in the largest flotilla of its kind.@sahatenglish pic.twitter.com/k740q1A4ZS— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
Međutim, Italija je rekla da će njezina mornarica prestati pratiti flotilu kada se približi na 150 nautičkih milja (278 km) od Gaze. Talijanska premijerka Giorgia Meloni pozvala je sinoć međunarodnu flotilu koja nastoji dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu da odmah prekine misiju. Ustrajati na konfrontaciji s Izraelom moglo bi poremetiti trenutnu "krhku ravnotežu" koja bi mogla dovesti do mira na temelju plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, upozorila je Meloni.
Španjolska je rekla članovima flotile da je njezin pomorski spasilački brod u dometu za provođenje spasilačkih operacija ako je potrebno, ali da neće ući u izraelsku zonu isključenja jer bi to ugrozilo fizički integritet posade i flotile, rekao je vladin izvor.
