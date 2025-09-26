Oglas

Pitali smo ministarstvo hoće li zaštititi državljanku RH koja plovi s napadnutom flotilom prema Gazi. Evo odgovora

N1 Info
26. ruj. 2025. 17:34
n1, Morana Miljanović
Dobili smo odgovor iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova na upit čini li išta, poput talijanskog, da zaštiti građanku Republike Hrvatske koja plovi s Global Sumud Flotilom prema Gazi.

Global Sumud Flotilla, civilna flotila s više od 50 brodova koja smjera probiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Gazi, napadnuta je u noći 24. rujna. Članica ekspedicije je i državljanka RH, Morana Miljanović.

"Ja sam, nalazim brodu Shireen – nazvanom po novinarki Shireen Abu Akleh koja je ubijena dok je pisala o genocidu. Ovo je nezavisan brod koji pruža pravnu podršku brodovima u flotili.

Ne radi se o spašavanju, nego o kolektivnoj akciji solidarnosti. Ona je globalna jer dolaze ljudi iz raznih krajeva svijeta. Sve nas povezuje otpor mašini smrti vojno-industrijskog kompleksa, shvaćanje da nitko nije slobodan dok svi nismo slobodni, da ničiji život i dostojanstvo nisu manje vrijedni, da europski kolonijalizam mora stati", kaže Miljanović

Dodala je kako je u napadu na flotilu bilo 11 incidenata te da su bili okruženi dronovima. Kaže i kako su talijanske vlasti poslale ratni brod ne bi li zaštitili svoje državljane u flotili, ali kako Hrvatska, izgleda, nema namjeru napraviti tako nešto.

Upravo zato poslali smo ministarstvu upit oko situacije: je li Ministarstvo vanjskih poslova pružilo pomoć i zaštitu hrvatskoj državljanki Morani Miljanović koja plovi na flotili u međunarodnim vodama prema Gazi? Kakav je stav u odnosu na napadnutu flotilu koja nosi humanitarnu pomoć u Gazu?

Odgovor prenosimo u cijelosti:

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaprimilo je zamolbe za pomoć hrvatskoj državljanki u kojima se navodi da se gđa Morana Miljanović nalazi na brodu u sastavu flotile koja plovi u sklopu inicijative Global Sumud Flotilla.

Ministarstvo je sve hrvatske državljane savjetovalo da odgode sva putovanja u Izrael osim onih nužnih, uz napomenu kako ulazak u Pojas Gaze nije moguć. Iako su preporuke za putovanja savjetodavne naravi i nisu pravno obvezujuće, od hrvatskih državljana očekuje se da ih uzmu u obzir prilikom donošenja odluke o putovanju.

MVEP i Veleposlanstvo RH u Tel Avivu razmjenjuju informacije s drugim državama članicama Europske unije, zatražili su zaštitu hrvatske državljanke od izraelske strane te nastavljaju pratiti razvoj situacije", poručili su iz ministarstva.

