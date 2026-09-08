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VIDEO / Iran predstavio novu balističku raketu i zaprijetio SAD-u: "Djelovat ćemo protiv svake prijetnje"
Iran je predstavio poboljšanu balističku raketu i poručio da će ubuduće reagirati na prijetnje čak i prije nego što budu izvršene, dok se istodobno nastavlja spor oko plovidbe Hormuškim tjesnacem.
Iranski državni mediji u ponedjeljak su objavili da nova balistička raketa pokazuje promjenu u vojnoj doktrini Teherana. Poručili su da će Iran "djelovati protiv svake prijetnje, čak i prije nego što bude izvršena", piše AP.
Iranska državna novinska agencija pritom je više puta prenijela izjave Mohsena Rezaeija, čelnika iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, koji je govorio o novim sposobnostima iranskih projektila. Rezaei je ustvrdio da je nova tehnologija "testirana" protiv američkog ratnog broda.
Međutim, nije jasno odnosi li se to testiranje upravo na novu raketu Qassem Basir, koja koristi čvrsto gorivo.
Američka strana u subotu je objavila da je Iran ispalio balističke projektile prema američkim ratnim brodovima. SAD je potom, kako je navedeno, napao tri iranska naftna tankera. Američka vojska tvrdi da su njezini ratni brodovi izbjegli projektile.
Stručnjaci su taj napad ocijenili opasnom eskalacijom jer su se iranski napadi na moru dotad tijekom šest mjeseci rata uglavnom odnosili na komercijalni pomorski promet.
Nova raketa
Iranski državni mediji objavili su da Qassem Basir predstavlja "prekretnicu u iranskoj obrambenoj strategiji".
Prema tim navodima, raketa ima veći domet i veću preciznost te nosi bojevu glavu tešku pola tone. Raketa je predstavljena prošle godine, kada je njezin domet procijenjen na najmanje 1200 kilometara.
Iranski balistički program bio je jedan od razloga koje su SAD i Izrael naveli za napade na Iran početkom ove godine, čime je započeo rat.
Spor oko Hormuškog tjesnaca
Istodobno se nastavlja spor između Irana i SAD-a oko Hormuškog tjesnaca.
Rezaei je najavio uspostavu "zone isključenja" u blizini tjesnaca za brodove koji pokušavaju njime proći. Bijela kuća odbacila je tu najavu, poručivši da je plovni put otvoren i pod kontrolom SAD-a.
Američka strana također tvrdi da je američka mornarica očistila tjesnac od mina te da će se povećati promet tankera prema lukama izvan Irana. Američka blokada iranskih luka i dalje traje, s ciljem ograničavanja iranskog izvoza nafte.
Američka vojska objavila je da su do ponedjeljka preusmjerena 94 komercijalna broda, dok su tri onesposobljena.
Teheran želi da brodovi kroz tjesnac koriste rutu koju je odredio Iran. Rezaei je priznao da SAD pomaže ograničenom broju brodova u prolasku rutom uz obalu Omana, dodajući da ih Iran ne potapa jer prevoze naftu i zbog zabrinutosti za okoliš.
Promet kroz Hormuški tjesnac, važan za svjetsku opskrbu naftom, prirodnim plinom i drugim proizvodima, prošlog je tjedna naglo pao, prema podacima tvrtke Kpler.
U napadu na tanker u saudijskom vlasništvu prije tjedan dana poginula su dva člana posade, dok se za još sedam osoba traga. Ako budu proglašene mrtvima, taj bi napad bio najsmrtonosniji napad na komercijalni brod od početka rata 28. veljače.
Zemlje Perzijskog zaljeva izrazile su zabrinutost zbog neizvjesnosti oko plovnog puta. Anwar Gargash, diplomatski savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, poručio je da "nijedna država" ne bi trebala kontrolirati tjesnac.
"Naš izvoz energije neće biti talac, kao ni naša trgovina i gospodarska aktivnost", rekao je.
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