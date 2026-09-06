"promijenjena pravila igre"
Iran radi na rješavanju ekonomskih problema, prijeti žešćim napadima
Iran je objavio da će pojačati napore za rješavanje problema stvorenih američkim sankcijama koje mu uništavaju gospodarstvo, a visoki iranski dužnosnik upozorio je da se, bude li novog napada, može očekivati "bolan odgovor".
Šest mjeseci nakon što su američko-izraelski napadi na Iran pokrenuli rat, sukob je u pat-poziciji. Privremeni sporazum o prekidu vatre postignut u lipnju raspao se, a u diplomatskim nastojanjima da se mirovni proces vrati na prave staze postignut je mali napredak.
Nakon stanke u vojnim akcijama tijekom većeg dijela kolovoza, uzajamni napadi su nastavljeni. Središnje zapovjedništvo SAD-a priopćilo je da je u subotu pogodilo tri iranska tankera nakon što je Iranska revolucionarna garda ispalila ispalio balističke rakete na dva američka ratna broda
Slijedom tih napada, predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baqer Kalibaf izjavio je u nedjelju da bi SAD trebao shvatiti da su se pravila igre promijenila "prije nego što bude prekasno".
"Od sada će svaki napad na interese i sigurnost Irana naići na brži, žešći i bolniji odgovor", rekao je u govoru objavljenom na svojem Telegram kanalu.
Sljedećih dana bit će proglašena zona ograničenja izvan Hormuškog tjesnaca, izjavio je u nedjelju tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezaei, prema navodima državnih medija.
Dodao je da će ta zona obuhvatiti područja u Zaljevu. Isprva je navedeno malo pojedinosti o planu, no Rezaei je rekao da će svaki brod koji uđe u novu zonu biti uvršten na listu sankcija.
Teheran je pokazao da i dalje ima sposobnost napadati američke interese u susjednim zemljama te obustaviti protok nafte kroz Hormuški tjesnac.
Sankcije i blokada pritišću gospodarstvo
Međutim, američka kampanja gušenja iranskoga gospodarstva blokadom izvoza nafte i sprečavanjem izbjegavanja sankcija sve se teže podnosi, rekla su tri visoka iranska izvora.
U svojem nedjeljnom govoru Kalibaf je dodao da se, osim na vojnom polju, glavna iranska bitka sada vodi oko proizvodnje i životnog standarda građana.
Kao glavne izazove naveo je nagla kolebanja tečaja, inflaciju, nezaposlenost i upravljanje tržištem, dodavši da Iranci mogu podnijeti poteškoće, ali ne i loše upravljanje ili nečinjenje, te da očekuju brzu reakciju vlade.
Iranski ministar gospodarstva Ali Madanizade izjavio je da Teheran planira odgovoriti na američki gospodarski pritisak reformama te je zanijekao da će ga sankcije natjerati na promjenu smjera, prenijeli su u nedjelju državni mediji.
"Govore o gospodarskom pritisku i izolaciji, o prekidu financijskih veza i misle da pritiskom na gospodarstvo jedne zemlje mogu promijeniti odluke njezina naroda", rekao je Madanizade.
"Moram razjasniti jednu stvar: odgovornost za reformu iranskoga gospodarstva leži na njegovoj vladi i narodu, a ne na Ministarstvu financija SAD-a."
Odvojeno, zamjenik ministra gospodarstva Morteza Zamanian rekao je u nedjelju da "Stožer za gospodarski rat" tog ministarstva udvostručuje napore na rješavanju problema uzrokovanih ratom, prema navodima poluslužbene novinske agencije Tasnim.
Otok Harg pogođen 550 puta
Iran je treći najveći proizvođač u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) i prije rata je izvozio 90 posto svoje sirove nafte preko izvoznog čvorišta na otoku Harg. Protok je poremećen otkad je sredinom travnja započela američka blokada izvoza iranske nafte.
Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je na platformi X da je do nedjelje preusmjerilo 92 trgovačka broda, tri onesposobilo, a na dva se ukrcalo kako bi osiguralo strogo poštovanje blokade.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je 31. kolovoza na društvenim mrežama kratku poruku u jednoj rečenici, uz videozapis generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje kako je otok Harg "raznesen u komadiće". Iranske vlasti najavile su žestok odgovor bude li Harg napadnut.
U intervjuu prikazanom u nedjelju na državnoj televiziji, iranski ministar nafte Mohsen Paknedžad rekao je da je otok u proteklim mjesecima bio pogođen oko 550 puta, ali da nastavlja s radom.
Iran je također uveo blokadu Hormuškog tjesnaca, što stvara problem Trumpu jer podiže cijene goriva na globalnoj razini u trenutku kada se njegova Republikanska stranka priprema za izbore u studenome, u kojima je u pitanju kontrola nad Kongresom.
Međutim, američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da nafta prolazi tim morskim prolazom.
"Protok kroz tjesnac u prosjeku iznosi više od devet milijuna barela dnevno, a uz pristupne naftovode koji zaobilaze tjesnac, vjerojatno smo na dvije trećine ili više od predratnih količina. Dakle, Iranci i dalje stvaraju probleme, ali Američka ratna mornarica pobjeđuje u toj bitci", rekao je za CNN.
U subotu je Središnje zapovjedništvo SAD-a priopćilo da je pogodilo tri iranska broda, od kojih jedan uz obalu otoka Harg, nakon što je Revolucionarna garda ispalila balističke rakete na dva američka ratna broda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare