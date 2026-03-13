Screenshot/X

Nakon niza montiranih videa o ratu u Iranu i uspjesima američkih snaga koje je objavila Bijela kuća, odgovor je stigao i iz Irana – također u obliku videa.

Iransko veleposlanstvo u Haagu u četvrtak je na društvenim mrežama objavilo video izrađen uz pomoć umjetne inteligencije, u animacijskom stilu nalik filmu "Inside Out“.

"U spomen na 168 nevine školske djece iz Minaba, čije su živote okrutno oduzeli najzlobniji ljudi na svijetu.

Njihova imena možda će nestati iz naslova vijesti, ali nikada ne smiju nestati iz naše savjesti", napisali su.

Their names may fade from the headlines, but they must never fade from our conscience.#StandWithIran#WarCrime#مدرسه_میناب pic.twitter.com/sCG2kpfM71 — ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) March 12, 2026

Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.