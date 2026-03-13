Oglas

VIDEO / Iran se ruga s Trumpom, objavili crtić s njim u glavnoj ulozi

N1 Info
13. ožu. 2026. 09:38
Donald Trump
Nakon niza montiranih videa o ratu u Iranu i uspjesima američkih snaga koje je objavila Bijela kuća, odgovor je stigao i iz Irana – također u obliku videa.

Iransko veleposlanstvo u Haagu u četvrtak je na društvenim mrežama objavilo video izrađen uz pomoć umjetne inteligencije, u animacijskom stilu nalik filmu "Inside Out“.

"U spomen na 168 nevine školske djece iz Minaba, čije su živote okrutno oduzeli najzlobniji ljudi na svijetu.

Njihova imena možda će nestati iz naslova vijesti, ali nikada ne smiju nestati iz naše savjesti", napisali su.

Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.

Donald Trump Iran Rat na Bliskom istoku

