"IMA RAK"
VIDEO / Jill Biden o bolesti supruga: Joe će umrijeti
Bivša prva dama SAD-a Jill Biden govorila je o tome kako se nosi s bolešću svojeg supruga Joea Bidena, kojemu je prošle godine dijagnosticiran rak prostate koji se u međuvremenu proširio na kosti.
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Gostujući u emisiji Jaime Kern Lima Show, Jill Biden opisala je kako se osjeća dok se bivši američki predsjednik liječi od raka prostate. Dok se oboje suočavaju s mogućnošću njegove smrti, Jill kaže da pokušava potisnuti negativne misli koje joj ne pomažu, piše People.
"Naravno da me strah", rekla je Jill. "Mislim, prije svega, on je gotovo deset godina stariji od mene. A kad je riječ o bolesti... jednostavno ne možete dopustiti da vam misli odu u tom smjeru."
"Ne možete zamisliti život bez te osobe. Ali znate da će umrijeti – baš kao što znam da ću i ja umrijeti", nastavila je. "Dakle, dio toga jednostavno prihvatite."
'Joe ima rak, umrijet će...'
Jill je rekla da je Joe nakon dijagnoze bio "snažan" i "otporan". Dodala je da s njom nije razgovarao o vlastitom strahu, a nije ni očekivala da će to učiniti. "On je uvijek bio snaga naše obitelji", rekla je.
Iako su uz Joeovo zdravstveno stanje vezane brojne teške emocije, Jill kaže da se ona i suprug ne žele usredotočiti na ono teško. Umjesto toga, žele cijeniti vrijeme koje im je preostalo zajedno.
"Ne možemo tako gledati na život... Gledamo na to ovako: 'Joe ima rak. Umrijet će, zato iskoristimo svaki trenutak najbolje što možemo'", rekla je Jill.
"'Budimo zajedno... pronađimo stvari koje nam donose radost. Neka ovo bude pozitivno putovanje' – mislim, a ne negativno putovanje, jer kako možete tako živjeti svaki dan?. Ne možete. Preteško je", rekla je.
Jillini komentari uslijedili su nakon što je ured bivšeg predsjednika u svibnju 2025. objavio da mu je dijagnosticiran "agresivni" rak prostate, odnosno rak prostate gradusne skupine 5, koji se proširio na kosti.
Otprilike godinu dana nakon što je javnost doznala za Bidenovu dijagnozu, Jill je govorila i o njegovu zdravstvenom stanju. U emisiji Today u ponedjeljak, 1. lipnja, rekla je da je bivši predsjednik "dobro" unatoč tome što se liječi od raka prostate četvrtog stadija, no da činjenica da se rak proširio na kosti "mijenja cijelu priču".
"Mislim da će Joe živjeti s rakom do kraja svog života", rekla je Jill.
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