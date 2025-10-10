Sve su oči uprte u Oslo jer sve je spremno za objavu dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. U konkurenciji je 338 kandidata - pojedinaca i organizacija iz cijelog svijeta. Ove je godine na popisu pedesetak kandidata više no lani.
Prošle je godine nagradu dobila japanska organizacija Nihon Hidankyo, koja okuplja preživjele atomske napade na Hirošimu i Nagasaki.
Pripreme za izbor laureata ponovno vodi Kristian Berg Harpviken, direktor Nobelovog instituta i tajnik norveškog odbora.
"Primamo velik broj nominacija, provjeravamo njihovu valjanost i sastavljamo dugi popis koji se predaje Nobelovom odboru. Članovi odbora čitaju cijeli taj popis, zatim izdvajaju uži izbor koji može sadržavati od nekoliko do nekoliko desetaka kandidata. Moj je zadatak, kao tajnika odbora, da zatražim stručne procjene kandidata koji su ušli u uži izbor", izjavio je Kristian Berg Harpviken.
Podijeljena mišljenja oko Trumpa
Proces je dugotrajan i strogo povjerljiv, a konačna odluka donosi se tijekom ljeta.
"Kako se približava ljeto, popis se obično sužava na mali broj imena. Tijekom ljeta donosi se odluka, a mi započinjemo pripreme za objavu", dodao je direktor Nobelovog instituta.
Rok za nominacije istekao je 31. siječnja, a članovi Odbora mogli su dodati nova imena tijekom prvog sastanka 28. veljače.
Ime dobitnika čuva se u strogoj tajnosti a Nobelov odbor nikada ne potvrđuje identitete kandidata - ni medijima ni samim nominiranima. Tajnost ide toliko daleko, da u skladu s pravilima Nobelove zaklade, popis kandidata postaje javan tek 50 godina nakon dodjele nagrade.
A uoči ove objave nagrade, i stanovnici Osla su znatiželjni. Komentiraju moguće dobitnike, među njima i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
"Ne mislim da Donald Trump zaslužuje nagradu na temelju tog jednog poteza inicijative za okončanje rata u Gazi. Bilo je i drugih slučajeva s kojima se ne slažem kad je riječ o održavanju mira", smatra IT konzultantica iz Osla Madelein Andersen.
Sličnog je stava i 71-godišnja Esther Wetzel.
"Ne mislim da je on osoba za Nobelovu nagradu jer u miru na Bliskom istoku sudjeluje više ljudi, Netanyahu, Palestinci i drugi. Ako oni uspiju postići mir, mislim da bi bili zanimljiviji kandidati od njega. Svi želimo mnogo toga, ali ne možemo uvijek dobiti ono što želimo, zar ne?"
"Nema izgleda da osvoji nagradu"
Da Trump zaslužuje Nobela, mišljenja je Peter iz Osla.
"Mislim da možda i zaslužuje Nobelovu nagradu za mir – ako ispunjava uvjete, naravno. Budući da je na visokoj poziciji moći, to je složenije, ali objektivno, ako je pridonio miru ili prekidu vatre, onda da."
Trump je i ranije javno isticao da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir.
"Reklu su mi "Gospodine, ako zaustavite Rusiju i Ukrajinu, trebali biste moći dobiti Nobelovu nagradu". Rekao sam im da sam zaustavio sedam ratova."
Ni ove godine, prema mišljenju stručnjaka, nema izgleda da je osvoji.
"Kaže da mrzi gledati kako ljudi umiru, ali sada podržava genocid koji je u tijeku u Gazi", kritizira Trumpa povjesničar Nobelovih nagrada Asle Sveen pa dodaje:
"Također je crvenim tepihom u Aljasci dočekao još jednog ratnog zločinca, ruskog predsjednika Vladimira Putina, i odbio je izvršiti pritisak zbog Putinovog rata u Ukrajini, čime u stvarnosti produljuje taj rat. Divljenje diktatorima, kakvo on pokazuje, suprotno je ideji na kojoj se temelji Nobelova nagrada za mir."
Drugi pak upozoravaju, ova bi nagrada skrenula pozornost na nagradu i Norvešku, ali to nužno ne mora biti pozitivno.
"Dugoročno bi to moglo ozbiljno narušiti ugled Nobelovog odbora, a možda i Norveške, jer se te dvije stvari ponekad povezuju, iako nisu službeno povezane", upozorava Nina Graeger, direktorica Instituta za istraživanje mira u Oslu.
Potpirivanje polarizacija
Među mogućim dobitnicima su i Odbor za zaštitu novinara, koji dokumentira napade i ubojstva reportera u ratnim zonama, te volonterske mreže u Sudanu, koje pomažu milijunima raseljenih nakon sukoba iz 2023.
"Mislim da postoji vrlo jak argument za područje koje dosad nije dovoljno isticano - a to je važnost lokalnih mirotvoraca, onih koji se bave posredovanjem, lokalnim mirovnim inicijativama i rješavanjem sukoba na terenu", govori Karim Haggag, direktor Instituta za istraživanje mira.
Nobel je izmislio dinamit, sredstvo razaranja a osnovao je nagradu za mir usprkos tome što je bio vlasnik velike kompanije za oružje. Baš tako bi i Trump mogao dobiti baš tu nagradu za mir unatoč polarizacijama koje svakodnevno potpiruje.
Tko god bio dobitnik, primit će medalju, diplomu i 11 milijuna švedskih kruna ili 979.000 eura, ali još važnije - globalno priznanje i mjesto u povijesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare