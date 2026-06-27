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RIJETKA NESREĆA

VIDEO / Mali avion se zabio u najviši neboder u Pekingu: Poginuo pilot, 13 ozlijeđenih

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Hina
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27. lip. 2026. 14:14
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2026-06-26T123405Z_795251952_RC2O1MA9Q72I_RTRMADP_3_CHINA-BUILDING-BEIJING
Maxim Shemetov/REUTERS

U udaru lakog zrakoplova u najvišu zgradu u Pekingu u petak je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u avionu, priopćila je lokalna vlast nakon neuobičajene nesreće za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima.

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Ozlijeđeni primaju liječničku pomoć, a vlasti istražuju incident, priopćila je u subotu vlada okruga Chaoyang. „Jednomotorni, laki sportski zrakoplov s dva sjedala udario je u neboder dok je letio u blizini istočne treće obilaznice u Chaoyangu, 26. lipnja u 17. 55 sati (9.55 po GMT-u)“, navodi se u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

„U zrakoplovu je bila samo jedna osoba, pilot, koji je poginuo“, dodaje se u izjavi, bez daljnjih detalja o mogućem uzroku nesreće.

Čini se da je šteta na pročelju nebodera ograničena na otvor nastao nakon što su ispala dva velika staklena panela. Otvor je do subote bio privremeno zatvoren zaštitnim pločama. Reuters je u petak izvijestio o udaru u zgradu visoku 528 metara, poznatu kao CITIC Tower ili China Zun, u središnjem poslovnom okrugu Pekinga. Udaljen je oko 6 km od Zabranjenog grada koji svakodnevno posjećuju tisuće turista.

Također se nalazi u blizini Zhongnanhaija, kompleksa u kojem se nalaze uredi najvišeg kineskog političkog vodstva.

Incident se dogodio nakon što je Peking od svibnja uveo zabranu kupnje, najma ili letenja dronova bez odobrenja, zbog zabrinutosti za javnu sigurnost.

Posljednja zrakoplovna nesreća u Pekingu dogodila se 2022. godine, kada se turistički helikopter srušio tijekom leta između okruga Changping i Fangshan, pri čemu su poginula dva pilota.

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citic tower peking avion

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