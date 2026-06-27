VIDEO / Mali avion se zabio u najviši neboder u Pekingu: Poginuo pilot, 13 ozlijeđenih

Čini se da je šteta na pročelju nebodera ograničena na otvor nastao nakon što su ispala dva velika staklena panela. Otvor je do subote bio privremeno zatvoren zaštitnim pločama. Reuters je u petak izvijestio o udaru u zgradu visoku 528 metara, poznatu kao CITIC Tower ili China Zun, u središnjem poslovnom okrugu Pekinga. Udaljen je oko 6 km od Zabranjenog grada koji svakodnevno posjećuju tisuće turista.