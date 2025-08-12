VIDEO / Tammy Bruce o tome što će Trump prvo napraviti nakon summita na Aljasci

Tri dana uoči sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, State Department je potvrdio da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu održati virtualne razgovore s američkim predsjednikom i europskim čelnicima.
Putin inicirao sastanak?
Glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce odbacila je komentare o Trumpovom sastanku s Putinom koje će se održati 15. kolovoza u Anchorageu, napomenuvši da se predsjednik Donald Trump već sastao nasamo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Naglasila je i da on čini sve što može kako bi okončao rat u Ukrajini, javlja BBC.
Bruce je potvrdila da je ideja o susretu uživo između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina potekla upravo od ruskog čelnika, opisujući nadolazeći sastanak u Anchorageu kao “na neki način prikupljanje činjenica”.
Trump će nakon sastanka s Putinom nazvati Zelenskog
Dodala je kako će Trump, nakon sastanka s Putinom, najprije nazvati Zelenskog, a potom europske čelnike.
Kao podsjetnik, Trump je ranije rekao da nakon razgovora ovog tjedna postoje dvije mogućnosti: da će reći “sretno, nastavite se boriti” ili “možemo postići dogovor”.
U međuvremenu je potvrđeno da će Zelenski u srijedu održati virtualni sastanak s Trumpom i europskim liderima, samo dva dana prije Trumpovih pregovora uživo s Putinom na Aljasci.
Vijest o sastanku potvrdio je i ured ukrajinskog predsjednika za CBS News, partnera BBC-ja u SAD-u.
