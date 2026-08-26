VIDEO / Misteriozan predmet pojavio se na plaži, kupači u čudu. O čemu je riječ?

Talijanski Il Secolo XIX navodi i mogućnost da se predmet odvojio od lučke infrastrukture u luci Vado Ligure, odakle ga je morska struja mogla odnijeti prema zapadu do Alassija. Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je u toj luci prije nekoliko dana navodno nedostajao jedan takav odbojnik, no ta povezanost zasad nije službeno potvrđena.