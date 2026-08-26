IZBACILO GA MORE
VIDEO / Misteriozan predmet pojavio se na plaži, kupači u čudu. O čemu je riječ?
Golemi crni cilindrični predmet pojavio se na plaži u talijanskom Alassiju, iznenadivši kupače koji su se u nedjelju zatekli na jednoj od najposjećenijih plaža Ligurije.
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Golemi crni cilindrični predmet pojavio se na plaži u talijanskom Alassiju, iznenadivši kupače koji su se u nedjelju zatekli na jednoj od najposjećenijih plaža Ligurije.
Predmet je more izbacilo na obalu u blizini mola, a njegova neobična pojava odmah je privukla pozornost brojnih kupača. Talijanski mediji navode da je riječ o velikom objektu crne boje koji je vjerojatno stigao s mora.
Prema prvim pretpostavkama, mogao bi biti riječ o parabordu, velikom odbojniku koji se koristi u lukama kako bi se spriječilo oštećenje brodova i lučke infrastrukture pri kontaktu. Jedna od mogućnosti jest da je pripadao kruzeru.
Talijanski Il Secolo XIX navodi i mogućnost da se predmet odvojio od lučke infrastrukture u luci Vado Ligure, odakle ga je morska struja mogla odnijeti prema zapadu do Alassija. Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je u toj luci prije nekoliko dana navodno nedostajao jedan takav odbojnik, no ta povezanost zasad nije službeno potvrđena.
Objekt je na plažu stigao u nedjelju, kada je Alassio bio prepun kupača. Njegova veličina i neobičan izgled izazvali su veliko zanimanje ljudi na plaži.
Talijanski mediji zasad ga opisuju kao mogući lučki ili brodski parabord, no konačno podrijetlo predmeta još nije utvrđeno.
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