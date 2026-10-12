GRANICA BUDUĆNOSTI
VIDEO / Pet minuta i gotovi ste: Kina otvorila golemi granični prijelaz kroz koji dnevno može proći 300.000 ljudi
Kina je u ponedjeljak otvorila modernizirani granični prijelaz Huanggang, koji povezuje Shenzhen i Hong Kong. Zahvaljujući novom sustavu zajedničke granične kontrole, putnici sada mogu obaviti sve formalnosti za samo pet minuta, umjesto dosadašnjih 30. Prijelaz radi 24 sata dnevno, a njegov maksimalni kapacitet iznosi čak 300.000 putnika.
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Prema podacima kineskih vlasti, riječ je o najvećem kopnenom graničnom prijelazu na svijetu. Kompleks se prostire na približno 689.700 četvornih metara, a opremljen je sa 134 automatizirana prolaza i 68 šaltera.
Predviđen je za 200.000 putničkih prelazaka dnevno, uz mogućnost povećanja kapaciteta na 300.000.
Dvije granične kontrole u jednom prolasku
Najveća novost je sustav zajedničke kontrole koji putnicima omogućuje da imigracijske postupke za obje strane obave tijekom jednog prolaska kroz automatizirane kontrolne točke.
Dosad su putnici morali prolaziti dvije odvojene kontrole, jednu na strani Hong Konga, a drugu na strani Shenzhena, te se između njih prevoziti posebnim autobusima.
Među prvima je novi prijelaz koristila stanovnica Shenzhena prezimena Huang, koja radi u Hong Kongu. Nakon završetka noćne smjene krenula je kući i isprobala novi sustav.
"Novi sustav zajedničke kontrole znatno je učinkovitiji", izjavila je Huang, istaknuvši da će promjena posebno koristiti ljudima koji svakodnevno putuju na posao, uključujući one koji rade noću.
Putnici zadovoljni brzinom, ali ima i poteškoća
Među prvim putnicima bio je i muškarac prezimena Chen, koji je posebno doputovao kako bi isprobao novi prijelaz. Pohvalio je moderan izgled kompleksa, njegov kapacitet i jasnu signalizaciju.
Ipak, upozorio je da hongkonška strana prijelaza još nije povezana s mrežom podzemne željeznice, zbog čega putnici moraju obratiti pozornost na autobusne linije i vozne redove, piše N1 BiH.
Na poteškoće s prijevozom upozorila je i stanovnica Hong Konga prezimena Tsang, koja je s dvoje djece putovala prema međunarodnoj školi u Shenzhenu. Iako je granična kontrola prošla brzo, morala je čekati kombi koji je još prolazio carinski pregled.
Pojedini putnici požalili su se i na nedovoljno jasne upute za pronalaženje autobusa nakon prelaska granice.
Važna poveznica između dva gospodarska središta
Otvaranje moderniziranog Huanganga trebalo bi znatno olakšati svakodnevna putovanja između Shenzhena, jednog od najvažnijih kineskih tehnoloških i gospodarskih središta, i Hong Konga.
Posebno je važna činjenica da prijelaz radi neprekidno, što će olakšati putovanja zaposlenicima i učenicima koji svakodnevno prelaze granicu.
Iako su prvog dana zabilježene manje organizacijske poteškoće, novi sustav već je pokazao da može znatno skratiti vrijeme potrebno za prelazak granice.
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