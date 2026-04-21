VIDEO / Pogledajte kako je policijski službenik zaustavio vozačicu u bijegu!

Snimka koju je na Instagramu podijelila Kalifornijska prometna patrola u dolini Antelope prikazuje policajca kako se skriva iza betonske ograde baš kad se približava ukradeno vozilo. Precizno je bacio traku s klinovima preko ceste, a pick-up je prešao direktno preko nje. Nekoliko sekundi kasnije, pojavljuje se više policijskih vozila koja su bila u potjeri.