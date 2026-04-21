VIDEO / Pogledajte kako je policijski službenik zaustavio vozačicu u bijegu!

Nakon prolaska preko šiljaka barem jedna guma se raspala...
Krajem prošlog tjedna, policajac kalifornijske prometne patrole uspješno je primijenio traku sa šiljcima te zaustavio vozačicu u bijegu, piše HAK Revija.
Potjera je započela prošlog četvrtka ujutro kada je jedna osoba ukrala bijeli pick-up koji se koristio kao vozilo za upravljanje prometom.
U to vrijeme, iznad krova je još imao strelicu koja je bljeskala, dok je pick-up bio natovaren građevinskom opremom i narančastim čunjevima. Policija je započela potjeru za vozilom na autocesti 5 u dolini San Fernando i nastavila na autocesti 14, prema Santa Clariti (SAD).
Snimka koju je na Instagramu podijelila Kalifornijska prometna patrola u dolini Antelope prikazuje policajca kako se skriva iza betonske ograde baš kad se približava ukradeno vozilo. Precizno je bacio traku s klinovima preko ceste, a pick-up je prešao direktno preko nje. Nekoliko sekundi kasnije, pojavljuje se više policijskih vozila koja su bila u potjeri.
NBC Los Angeles javlja da se barem jedna guma ukradenog vozila raspala. Ubrzo nakon toga, auto se zaustavio. Lokalni mediji izvještavaju da je vozačici naređeno da baci ključeve kroz prozor, što je ona i učinila, prije nego što je privedena.
