VIDEO / Prvi ruski humanoidni robot srušio se tijekom javnog debija

Snimka prikazuje kako prvi ruski antropomorfni robot, AIDOL, pada nekoliko sekundi nakon svog debija na tehnološkom događaju u Moskvi, što je navelo asistente da odmah priskoče u pomoć nakon nezgode.
Oglas
Jedan od prvih humanoidnih robota u Rusiji srušio se na pozornici tijekom predstavljanja u utorak.
Antropomorfni robot, poznat kao AIDOL, pao je nedugo nakon što je zakoračio na pozornicu, a osoblje ga je brzo zaklonilo crnim zastorima kako bi ga sklonili od novinara i gostiju, prenosi Euronews.
🇷🇺 Russia’s first humanoid AI robot, Aidol (Artificial Intelligence Doll), fell face-first during its public debut in Moscow.— Info Connect (@infoconnectnow) November 12, 2025
The robot managed a wave before collapsing.
Handlers rushed to help and later covered the scene with a sheet.
Developers blamed poor lighting and… pic.twitter.com/kq8NgbVXrn
Izvršni direktor tvrtke, Vladimir Vituhin, rekao je za ruski medij RBK da je robot prethodno testiran u raznim uvjetima, a pad se mogao dogoditi zbog nedovoljne rasvjete ili tehničkog kvara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas