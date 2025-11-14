Oglas

VIDEO / Prvi ruski humanoidni robot srušio se tijekom javnog debija

N1 Info
14. stu. 2025. 08:17
A message reading "AI artificial intelligence", a keyboard, and robot hands are seen in this illustration taken January 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
REUTERS / Dado Ruvic

Snimka prikazuje kako prvi ruski antropomorfni robot, AIDOL, pada nekoliko sekundi nakon svog debija na tehnološkom događaju u Moskvi, što je navelo asistente da odmah priskoče u pomoć nakon nezgode.

Jedan od prvih humanoidnih robota u Rusiji srušio se na pozornici tijekom predstavljanja u utorak.

Antropomorfni robot, poznat kao AIDOL, pao je nedugo nakon što je zakoračio na pozornicu, a osoblje ga je brzo zaklonilo crnim zastorima kako bi ga sklonili od novinara i gostiju, prenosi Euronews.

Izvršni direktor tvrtke, Vladimir Vituhin, rekao je za ruski medij RBK da je robot prethodno testiran u raznim uvjetima, a pad se mogao dogoditi zbog nedovoljne rasvjete ili tehničkog kvara.

AIDOL Humanoidni robot Predstavljanje Roboti Rusija

