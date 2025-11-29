Ukrajinsko zapovjedništvo: Borimo se u Kupjansku, bez obzira na to što tvrde Rusi

Rusija je zauzela Kupjansk u prvim tjednima invazije 2022., ali su ga ukrajinske trupe ponovno zauzele kasnije te godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošli je tjedan rekao da je grad ponovno u rukama Moskve, a u četvrtak je, tijekom posjeta Kirgistanu u Srednjoj Aziji, rekao da je grad "potpuno u našim rukama".