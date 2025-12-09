Putin naredio poraz gradu u blizini Pokrovska, Gerasimov: Napredujemo na svim bojištima

Ruski general Valerij Gerasimov izjavio je u utorak da ruske snage napreduju duž cijele crte bojišta u Ukrajini i da napadaju okružene ukrajinske snage u gradu Mirnohradu.
Putin naredio poraz ukrajinskih snaga u Mirnohradu
Na sastanku na zapovjednom mjestu s časnicima Skupine centar koja se bori u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj regiji, Gerasimov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin naredio poraz ukrajinskih snaga u Mirnohradu, gradu s prijeratnom populacijom od oko 46.000 stanovnika istočno od Pokrovska.
Rusija je preuzela kontrolu nad više od 30% zgrada u Mirnohradu, rekao je Gerasimov.
Zauzeli cijeli Pokrovsk?
Rusija, koja koristi sovjetski naziv Krasnoarmejsk za susjedni Pokrovsk, kaže da je zauzela cijeli grad i tvrdi da je također opkolila ukrajinske snage u Mirnohradu, koji Rusi zovu Dimitrov.
Ukrajina je više puta negirala ruske tvrdnje da je Pokrovsk pao i kaže da njezine snage još uvijek drže dio grada i da se bore u Mirnohradu.
After the liberation of Krasnoarmeysk, the main objective is to eliminate the Ukrainian Armed Forces units encircled near Dimitrov, Gerasimov stated.— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 9, 2025
The Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces inspected the progress of the combat missions of the Center Forces… pic.twitter.com/qUPu9meDph
Rusija trenutno kontrolira 19,2% Ukrajine, uključujući Krim, koji je anektirala 2014., Luhansk, više od 80% Donjecka, oko 75% Hersona i Zaporižja te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije.
І про #фронт.#Мирноград.— Wenden (@WendenGall) December 9, 2025
Там повільно гинуть в оточенні українські люди.
Батьки, діти, брати, кохані... ваші.
Поки #Зеленський і психопати сперечаються між собою –– #мир має бути справедливий чи достойний?
А, насправді, категорично не хочуть припинити війну.#Україна pic.twitter.com/0bNkxQRfoX
Ukrajina tvrdi da drži svoje obrambene linije i prisiljava Rusiju da plati visoku cijenu za ono što naziva relativno skromnim dobicima.
Putin je prošli tjedan rekao da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas, osim ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev odlučno odbio.
