ANKETA / Više od polovice Amerikanaca ne vjeruje da Trump može završiti rat Rusije i Ukrajine

Većina Amerikanaca nema povjerenja u sposobnost predsjednika Donalda Trumpa da donosi odluke vezane uz rat u Ukrajini i Rusiji, pokazuje anketa uoči njegova sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Gotovo 60 posto ispitanika u istraživanju Pew Research Centera izjavilo je da su "ne previše sigurni" ili "uopće nisu sigurni" da Trump može donositi mudre odluke o najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, prenosi Politico.
Demokrati su u anketi provedenoj početkom kolovoza iskazali znatno manje povjerenja u predsjednikove sposobnosti donošenja odluka od Republikanaca. No Trump je izgubio povjerenje i među vlastitim pristašama - 73 posto ih je reklo da su donekle ili vrlo uvjereni u njegove sposobnost u usporedbi s 81 posto u srpnju 2024.
Bijela kuća pokušala je ublažiti očekivanja uoči summita na Aljasci, a glasnogovornica Karoline Leavitt sastanak je opisala kao "vježbu slušanja". Ipak, Trump je izjavio da očekuje kako će Putin sastanak shvatiti ozbiljno, zaprijetivši "vrlo ozbiljnim posljedicama" za Moskvu ako ruski čelnik ne pristane poduzeti korake za okončanje rata.
Trump je razgovarao i s europskim čelnicima, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, poručivši im da će Ukrajina biti uključena u sve razgovore o mogućim teritorijalnim ustupcima, nakon što je ranije sugerirao da bi svako primirje moglo uključivati razmjenu teritorija.
Amerikanci su podijeljeni oko pitanja ima li SAD odgovornost pomoći Ukrajini u obrani, pri čemu su Demokrati znatno skloniji podupirati američku pomoć Kijevu. Ipak, manje od trećine Amerikanaca smatra rat ozbiljnom prijetnjom američkim interesima, što je znatan pad u odnosu na 2022., kada je Rusija pokrenula sveobuhvatnu invaziju.
Isto tako, Amerikanci su sada manje skloni nego u ožujku reći da Trump u ovom ratu previše favorizira Rusiju. Ova promjena dolazi u trenutku kada je Trump posljednjih mjeseci promijenio svoj javni stav o ratu, zauzimajući sve kritičniji ton.
