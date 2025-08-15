ANKETA / Više od polovice Amerikanaca ne vjeruje da Trump može završiti rat Rusije i Ukrajine

Demokrati su u anketi provedenoj početkom kolovoza iskazali znatno manje povjerenja u predsjednikove sposobnosti donošenja odluka od Republikanaca. No Trump je izgubio povjerenje i među vlastitim pristašama - 73 posto ih je reklo da su donekle ili vrlo uvjereni u njegove sposobnost u usporedbi s 81 posto u srpnju 2024.