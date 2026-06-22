pokrenuta istraga
VIDEO / Trinaest osoba poginulo, deseci ozlijeđeni u eksploziji LNG postrojenja u Kataru
Trinaest je osoba poginulo, a deseci su ozlijeđeni nakon eksplozije u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin (LNG) Ras Lafan u Kataru, koja se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije obustavljene nakon napada Irana u ožujku.
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Vlasti su izjavile da se u nedjelju navečer u plinskom postrojenju Barzan dogodila 'tehnička nesreća'.
Katar, dom velike američke vojne baze, bio je meta više iranskih napada raketama i dronovima tijekom rata SAD-a i Irana u kojem je blokirano oko 20 posto svjetske opskrbe LNG-jem u Zaljevu. Neke su se pošiljke nedavno počele ponovno isporučivati.
Katarsko ministarstvo energetike u izjavi je priopćilo da je 13 ljudi poginulo, a 66 ozlijeđeno.
❗️A powerful explosion has rocked a facility in Ras Laffan, the world's largest LNG production hub— NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026
According to QatarEnergy, an explosion and fire broke out at the Barzan gas facility during the startup of operations. At least 54 people were injured, while 18 others remain… pic.twitter.com/CivKbQP5go
Ministarstvo kaže da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš.
QatarEnergy, državna tvrtka za opskrbu naftom i plinom, nije pružio detalje o tome gdje se u postrojenju dogodila eksplozija niti koji je opseg štete. Sad al-Kabi, izvršni direktor QatarEnergyja i katarski ministar energetike, rekao je da je započela istraga o incidentu.
Eksplozija je zatresla prozore, a osjetila se diljem središnjeg dijela Dohe, uplašivši njezine stanovnike udaljene i više od 70 kilometara od Ras Lafana.
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