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pokrenuta istraga

VIDEO / Trinaest osoba poginulo, deseci ozlijeđeni u eksploziji LNG postrojenja u Kataru

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Hina
|
22. lip. 2026. 17:02
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Snimka zaslona 2026-06-22 170151
Screenshot/X

Trinaest je osoba poginulo, a deseci su ozlijeđeni nakon eksplozije u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin (LNG) Ras Lafan u Kataru, koja se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije obustavljene nakon napada Irana u ožujku.

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Vlasti su izjavile da se u nedjelju navečer u plinskom postrojenju Barzan dogodila 'tehnička nesreća'.

Katar, dom velike američke vojne baze, bio je meta više iranskih napada raketama i dronovima tijekom rata SAD-a i Irana u kojem je blokirano oko 20 posto svjetske opskrbe LNG-jem u Zaljevu. Neke su se pošiljke nedavno počele ponovno isporučivati.

Katarsko ministarstvo energetike u izjavi je priopćilo da je 13 ljudi poginulo, a 66 ozlijeđeno.

Ministarstvo kaže da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš.

QatarEnergy, državna tvrtka za opskrbu naftom i plinom, nije pružio detalje o tome gdje se u postrojenju dogodila eksplozija niti koji je opseg štete. Sad al-Kabi, izvršni direktor QatarEnergyja i katarski ministar energetike, rekao je da je započela istraga o incidentu.

Eksplozija je zatresla prozore, a osjetila se diljem središnjeg dijela Dohe, uplašivši njezine stanovnike udaljene i više od 70 kilometara od Ras Lafana.

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Teme
eksplozija katar lng

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