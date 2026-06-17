Oglas

G7 summit u Francuskoj

VIDEO / Trump zakasnio sat vremena na sastanak s europskim čelnicima pa poručio: "Ja sam šef"

author
N1 Info
|
17. lip. 2026. 13:12
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
screenshot Trump
Screenshot (X)

Nakon što je u srijedu stigao gotovo sat vremena kasnije na summit skupine G7 u Francuskoj, američki predsjednik Donald Trump ušao je na sastanak u vedrom raspoloženju te se našalio s ostalim svjetskim čelnicima riječima: „Ja sam šef.”

Oglas

Izjava je izazvala smijeh među prisutnima.

Trump pohvalio Macrona i Francusku

Donald Trump, koji povremeno voli oponašati francuski naglasak Emmanuela Macrona dok govori engleski, ovoga je puta bio pun pohvala za francuskog predsjednika i organizaciju summita.

„Bio je to sjajan summit, a Francuska je obavila fantastičan posao.”

Dodao je:

„Predsjednik Macron doista je napravio odličan posao. Sve je vrlo dobro prihvaćeno. Svi ovdje... ne znam jesu li svi sretni, neki ne stoje baš najbolje, a neki stoje vrlo dobro, ali organizacija je bila izvrsna.”

Trump: Ako mi se sporazum s Iranom ne svidi, ponovno ćemo ih bombardirati

U još jednom neobičnom diplomatskom istupu, Trump je novinarima rekao da sporazum s Iranom zapravo još nije konačan, prenosi The Guardian.

„Nije konačan. To je memorandum o razumijevanju, a ako mi se ne bude sviđao, ponovno ćemo početi pucati na njih i bacati bombe na njihove glave.”

Dodao je:

„Ako mi se ne bude sviđao, ako se ne budu ponašali kako treba, odmah ćemo se vratiti bombardiranju, ravno usred njihovih glava, u redu? Jer se loše ponašaju već 47 godina.”

Trump je također ustvrdio da su se Iranci „smijali Baracku Obami” te dodao:

„Govorili su da je glupi ku*kin sin.”

Teme
diplomacija donald trump emmanuel macron g7 iran sporazum s iranom trumpove prijetnje iranu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ