G7 summit u Francuskoj
VIDEO / Trump zakasnio sat vremena na sastanak s europskim čelnicima pa poručio: "Ja sam šef"
Nakon što je u srijedu stigao gotovo sat vremena kasnije na summit skupine G7 u Francuskoj, američki predsjednik Donald Trump ušao je na sastanak u vedrom raspoloženju te se našalio s ostalim svjetskim čelnicima riječima: „Ja sam šef.”
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Izjava je izazvala smijeh među prisutnima.
Trump pohvalio Macrona i Francusku
Donald Trump, koji povremeno voli oponašati francuski naglasak Emmanuela Macrona dok govori engleski, ovoga je puta bio pun pohvala za francuskog predsjednika i organizaciju summita.
„Bio je to sjajan summit, a Francuska je obavila fantastičan posao.”
Dodao je:
„Predsjednik Macron doista je napravio odličan posao. Sve je vrlo dobro prihvaćeno. Svi ovdje... ne znam jesu li svi sretni, neki ne stoje baš najbolje, a neki stoje vrlo dobro, ali organizacija je bila izvrsna.”
Trump: Ako mi se sporazum s Iranom ne svidi, ponovno ćemo ih bombardirati
U još jednom neobičnom diplomatskom istupu, Trump je novinarima rekao da sporazum s Iranom zapravo još nije konačan, prenosi The Guardian.
“I’m the boss.” 🤣— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026
— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD
„Nije konačan. To je memorandum o razumijevanju, a ako mi se ne bude sviđao, ponovno ćemo početi pucati na njih i bacati bombe na njihove glave.”
Dodao je:
„Ako mi se ne bude sviđao, ako se ne budu ponašali kako treba, odmah ćemo se vratiti bombardiranju, ravno usred njihovih glava, u redu? Jer se loše ponašaju već 47 godina.”
Trump je također ustvrdio da su se Iranci „smijali Baracku Obami” te dodao:
„Govorili su da je glupi ku*kin sin.”
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