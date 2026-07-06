VIDEO / Ukrajina dronovima pogodila najveću rusku rafineriju nafte

Napad na rafineriju u Omsku nastavak je ukrajinskih udara duboko na ruskom teritoriju. Posljednjih mjeseci ukrajinske snage izvele su niz napada na važna ruska naftna postrojenja, vojne objekte i infrastrukturu na području Rusije te okupiranog Krima, nastojeći oslabiti logističke i energetske kapacitete Moskve.