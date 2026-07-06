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osveta za kijev

VIDEO / Ukrajina dronovima pogodila najveću rusku rafineriju nafte

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N1 Info
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06. srp. 2026. 15:32
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omsk
Screenshot/X/Anton Gerashchenko

Ukrajinske snage izvele su napad na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, koja se nalazi više od 2.500 kilometara od ukrajinske granice, priopćio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

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Prema objavi na Telegramu, napad je izazvao požar u rafineriji, dok se razmjeri štete još utvrđuju.

S druge strane, ruska novinska agencija Interfax, pozivajući se na guvernera Omske oblasti Vitalija Hocenka, izvijestila je da su ruske protuzračne snage odbijale napad više bespilotnih letjelica koje su stigle do sjeverne industrijske zone Omska, prenosi Sky News.

Rafinerija se nalazi u jugozapadnom Sibiru, u blizini granice Rusije i sjevernog Kazahstana, te je geografski bliže Mongoliji i Kini nego Ukrajini.

Napad na rafineriju u Omsku nastavak je ukrajinskih udara duboko na ruskom teritoriju. Posljednjih mjeseci ukrajinske snage izvele su niz napada na važna ruska naftna postrojenja, vojne objekte i infrastrukturu na području Rusije te okupiranog Krima, nastojeći oslabiti logističke i energetske kapacitete Moskve.

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Teme
omsk rafinerija nafte rat u ukrajini rusija ukrajina

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