Ukrajina je prvi put pogodila tanker ruske 'sive flote' u "neutralnim vodama" Sredozemnog mora, rekao je u petak za AFP izvor iz ukrajinske sigurnosne službe SBU.
"SBU je zračnim dronovima pogodio tanker ruske tzv. 'sive flote' QENDIL", rekao je izvor. "Rusija je koristila taj tanker za zaobilaženje sankcija" i financiranje "svojeg rata protiv Ukrajine", dodao je.
Prema tom izvoru, koji je želio ostati neimenovan, riječ je o "novoj posebnoj operaciji bez presedana", izvedenoj oko 2000 kilometara od Ukrajine. Nije rekao odakle je operacija izvedena niti koje je zemlje dron preletio.
Tanker, koji plovi pod zastavom Omana, isplovio je iz Sikke u Indiji prema Ust-Lugi u Rusiji, u blizini estonske granice, prema podacima o plovidbi koje je objavio Bloomberg.
⚡️❗️For the first time, Ukraine’s Security Service (@ServiceSsu) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2025
The SSU’s elite Alpha unit targeted the tanker QENDIL (IMO 9310525) using aerial drones while it was sailing in… pic.twitter.com/gLG2aS6pn3
Brod se u noći na petak polukružno okrenuo kada se nalazio više od 250 kilometara od grčkih i libijskih obala. U četvrtak ujutro činilo se da se vraća prema istoku. U trenutku napada brod je bio prazan i nema opasnosti za okoliš, rekao je izvor, dodajući da je brod pretrpio "značajnu štetu" i da više ne može "provoditi svoje ciljeve".
"Neprijatelj mora shvatiti da Ukrajina neće stati i da će ga gađati posvuda u svijetu, gdje god se nalazio", poručio je ukrajinski sigurnosni izvor. Ukrajina je potkraj studenoga preuzela odgovornost za napad na dva ruska tankera na Crnom moru.
