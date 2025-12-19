Brod se u noći na petak polukružno okrenuo kada se nalazio više od 250 kilometara od grčkih i libijskih obala. U četvrtak ujutro činilo se da se vraća prema istoku. U trenutku napada brod je bio prazan i nema opasnosti za okoliš, rekao je izvor, dodajući da je brod pretrpio "značajnu štetu" i da više ne može "provoditi svoje ciljeve".