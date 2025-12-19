Oglas

SBU

VIDEO / Ukrajina prvi put izvela napad na ruski tanker u Sredozemnom moru

author
Hina
|
19. pro. 2025. 14:29
screenshot tanker, x
Screenshot (X)

Ukrajina je prvi put pogodila tanker ruske 'sive flote' u "neutralnim vodama" Sredozemnog mora, rekao je u petak za AFP izvor iz ukrajinske sigurnosne službe SBU.

Oglas

"SBU je zračnim dronovima pogodio tanker ruske tzv. 'sive flote' QENDIL", rekao je izvor. "Rusija je koristila taj tanker za zaobilaženje sankcija" i financiranje "svojeg rata protiv Ukrajine", dodao je.

Prema tom izvoru, koji je želio ostati neimenovan, riječ je o "novoj posebnoj operaciji bez presedana", izvedenoj oko 2000 kilometara od Ukrajine. Nije rekao odakle je operacija izvedena niti koje je zemlje dron preletio.

Tanker, koji plovi pod zastavom Omana, isplovio je iz Sikke u Indiji prema Ust-Lugi u Rusiji, u blizini estonske granice, prema podacima o plovidbi koje je objavio Bloomberg.

Brod se u noći na petak polukružno okrenuo kada se nalazio više od 250 kilometara od grčkih i libijskih obala. U četvrtak ujutro činilo se da se vraća prema istoku. U trenutku napada brod je bio prazan i nema opasnosti za okoliš, rekao je izvor, dodajući da je brod pretrpio "značajnu štetu" i da više ne može "provoditi svoje ciljeve".

"Neprijatelj mora shvatiti da Ukrajina neće stati i da će ga gađati posvuda u svijetu, gdje god se nalazio", poručio je ukrajinski sigurnosni izvor. Ukrajina je potkraj studenoga preuzela odgovornost za napad na dva ruska tankera na Crnom moru.

Teme
Napad dronom Rusija SBU Ukrajina rat u Ukrajini ruski tanker

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ