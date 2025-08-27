Prema Steinhoefelu, stotine članaka, uključujući priloge u vodećim europskim medijima, uklonjeno je ili ispravljeno, među njima izvješća koja navode veze između Usmanova i ruskog političkog vodstva, tvrdnje koje čine srž obrazloženja EU-a za uvrštavanje. Kaže da je više od šezdeset sudskih presuda ili obvezujućih izjava zahtijevalo od medija i političara da prestanu ponavljati takve tvrdnje. Ovaj tjedan, tvrdi on, važan europski list izvršio je obvezu prestanka i povukao sve tvrdnje o uredničkoj manipulaciji u Kommersantu, Usmanovljevim dnevnim novinama, tvrdnje koje su zrcalile one koje je iznijelo Vijeće Europske unije.