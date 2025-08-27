Vijeće EU-a suočeno s povijesnom tužbom za klevetu u Njemačkoj

Vijeće Europske unije moglo bi biti prisiljeno braniti se pred sudom u Hamburgu u onome što odvjetnici nazivaju prvom tužbom za klevetu te vrste povezanom s odlukom o sankcijama EU-a ako žalba koja je trenutno u tijeku pred Saveznim sudom pravde Njemačke uspije, prema podnescima u koje je Euronews imao uvid.
Predmet tužbe su razlozi Vijeća usvojeni u rujnu 2023. za uvrštavanje poslovnog čovjeka Alishera Usmanova na listu sankcija. Usmanovljev odvjetnik, Joachim Steinhoefel iz Hamburga, tvrdi da su ključne tvrdnje na koje se Vijeće oslonilo u međuvremenu pokazane kao neutemeljene.
"Paravan za Putina"
Jedan odlomak navodi da je Usmanov “navodno bio paravan za predsjednika Putina i rješavao njegove poslovne probleme”, tvrdnja koju je Vijeće pripisalo Forbesu. Steinhoefel je to osporio pred Regionalnim sudom u Hamburgu, koji je presudio da je optužba nezakonita. Forbes se žalio na nadležnost i brani izvorni članak kao zaštićeno mišljenje, a ne kao provjerljivu činjenicu.
"Novinarski izraz mišljenja ne može služiti kao osnova za sankcije. Vijeće ga ne može objaviti kao navodnu izjavu o činjenici ako sam autor pojašnjava da je riječ o mišljenju," rekao je Steinhoefel za Euronews.
Steinhoefel također upućuje na tvrdnju austrijskih novina Kurier da je predsjednik Putin nazvao Usmanova "svojim omiljenim oligarhom", što je, kaže on, proglašeno nezakonitim, kao i tweet na koji se Vijeće pozvalo, a koji je kasnije povučen.
Prema Steinhoefelu, stotine članaka, uključujući priloge u vodećim europskim medijima, uklonjeno je ili ispravljeno, među njima izvješća koja navode veze između Usmanova i ruskog političkog vodstva, tvrdnje koje čine srž obrazloženja EU-a za uvrštavanje. Kaže da je više od šezdeset sudskih presuda ili obvezujućih izjava zahtijevalo od medija i političara da prestanu ponavljati takve tvrdnje. Ovaj tjedan, tvrdi on, važan europski list izvršio je obvezu prestanka i povukao sve tvrdnje o uredničkoj manipulaciji u Kommersantu, Usmanovljevim dnevnim novinama, tvrdnje koje su zrcalile one koje je iznijelo Vijeće Europske unije.
Širenje izjava
Steinhoefel uzvraća da je Usmanov označen kao da "aktivno podržava" destabilizaciju isključivo zato što posjeduje dionice u holding kompaniji koja ostvaruje dobit i koja je, po zakonu, obvezna plaćati poreze.
Budući da sudovi EU-a ne pružaju tužbe u stilu delikta za klevetu protiv institucija EU-a, Steinhoefel je prvo pokušao uručiti postupak Vijeću u Hamburgu. Žalbeni sud je presudio da Vijeće uživa imunitet od tužbi pred njemačkim sudovima. Steinhoefel tvrdi da to krši članak 19(4) Osnovnog zakona Njemačke, koji jamči pravo na sudski pravni lijek za povrede osnovnih prava.
Sada se žalio Saveznom sudu pravde u Karlsruheu. Tužba ne osporava samu uvrštenost na popis sankcija; ona traži nalog kojim bi se Vijeću zabranilo daljnje širenje osporavanih izjava. Odluka je na čekanju.
