jačanje pritiska

Britanska Vlada: Europa sprema nove sankcije Rusiji

Hina
19. kol. 2025. 18:24
Britanska vlada u utorak je priopćila da europski čelnici razmatraju dodatne sankcije kako bi pojačali pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina kao dio širih napora za okončanje rata u Ukrajini.

Vlada je priopćila da se takozvana Koalicija voljnih, koja se u utorak sastala virtualno, složila da će se u nadolazećim danima njihovi timovi za planiranje sastati s američkim kolegama kako bi razradili planove sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.

Također će raspravljati o planovima priprema za raspoređivanje mirovnih snaga ako neprijateljstva prestanu, rekao je glasnogovornik ureda britanskog premijera Keira Starmera.

Dodaje da su "čelnici također raspravljali o tome kako bi se daljnji pritisak, uključujući i sankcijama, mogao izvršiti na Putina dok ne pokaže da je spreman poduzeti ozbiljne mjere kako bi okončao svoju ilegalnu invaziju."

Ukrajina i njeni europski saveznici dobili su podršku nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao predsjedniku Volodimiru Zelenskiju da će Sjedinjene Države pomoći u jamčenju sigurnosti Ukrajine u eventualnom sporazumu o okončanju rata s Rusijom, premda opseg takve pomoći još nije razjašnjen.

