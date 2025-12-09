Oglas

Udruga stranih novinara

"Više nego apsurdno" - Vrhovni sud Izraela produljio zabranu stranim medijima u Gazi

N1 Info
09. pro. 2025. 18:59
A man uses a mobile phone as Palestinians inspect the site of Wednesday's Israeli strike in Gaza City, November 20, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Vrhovni sud u Jeruzalemu u utorak je ponovno održao ročište o tužbi Udruženja stranih novinara (FPA) kojim se traži dopuštenje ulaska neovisnim međunarodnim medijima u Gazu.

Sud je ponovno odobrio zahtjev izraelske vlade za odgodom. Udruženje stranih novinara navodi da je ovo deveta odgoda otkako je tužba podnesena u rujnu prošle godine, piše Al Jazeera.

U priopćenju FPA je poručila da je situacija “više nego apsurdna”.

“Ta ponavljana odgađanja uskratila su svijetu potpuniji uvid u uvjete u Gazi i pretvorila cijeli pravni proces u farsu,” navodi se u priopćenju FPA-e.

Neovisnim međunarodnim medijima nije dopušten ulazak u Gazu od 7. listopada 2023. Ranije ovog mjeseca organizacija Reporteri bez granica objavila je da je Izrael ubio više novinara nego ijedna druga zemlja u 2025. godini.

Gaza Genocid u Gazi Izrael Pristup Gazi Sloboda medija izrael blokira humanitarnu pomoć

