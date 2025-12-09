"Više nego apsurdno" - Vrhovni sud Izraela produljio zabranu stranim medijima u Gazi

Vrhovni sud u Jeruzalemu u utorak je ponovno održao ročište o tužbi Udruženja stranih novinara (FPA) kojim se traži dopuštenje ulaska neovisnim međunarodnim medijima u Gazu.
Oglas
Sud je ponovno odobrio zahtjev izraelske vlade za odgodom. Udruženje stranih novinara navodi da je ovo deveta odgoda otkako je tužba podnesena u rujnu prošle godine, piše Al Jazeera.
U priopćenju FPA je poručila da je situacija “više nego apsurdna”.
“Ta ponavljana odgađanja uskratila su svijetu potpuniji uvid u uvjete u Gazi i pretvorila cijeli pravni proces u farsu,” navodi se u priopćenju FPA-e.
Neovisnim međunarodnim medijima nije dopušten ulazak u Gazu od 7. listopada 2023. Ranije ovog mjeseca organizacija Reporteri bez granica objavila je da je Izrael ubio više novinara nego ijedna druga zemlja u 2025. godini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas