Jerko Bakotin: Palestinska naselja su de facto pretvorena u zatvore na otvorenom

Stoljeće nasilja, oružanih sukoba, propalih pregovora i izgubljenih generacija: sukobu Izraela i Palestine ne nazire se ni rješenje ni kraj, a najmanje se od svega nazire suživot. Naša ekipa nedavno se vratila u Zagreb, nakon 10-ak dana provedenih na Bliskom Istoku - u najvećoj mjeri u Izraelu i Palestini, odnosno na Zapadnoj obali i području pod Palestinskom samoupravom.
Po povratku u Hrvatsku, naš Hrvoje Krešić razgovarao je s kolegom novinarom Novosti, Jerkom Bakotinom, a taj je intervju dio velikog N1 Specijala "Lica i naličja vječnoga rata".
Bakotin je zajedno s Krešićem Zapadnu obalu posjetio 2009., a danas uočava trend u povećanju represije.
"Prema svim pokazateljima, vidjeli smo primjere sustavnog nasilja koje provode izraelska država i naseljenici, ali primarno država, putem raznih metoda zagorčavanja života Palestincima. Od loše opskrbe vodom, odvojenih cesta do toga da je infrastruktura bitno lošija za Palestince nego za Izraelce. I sami smo imali problema s onemogućavanjem pristupa zbog proglašenja vojne zone, a i naoružani su nas doseljenici otjerali kada smo pokušavali razgovarati s Palestincima", kaže Bakotin.
Međutim, napominje kako se sustavno nasilje provodilo i prije Hamasovog napada i početka izraelskog genocidnog rata protiv Gaze.
"U odnosu na 2009., kada smo bili tamo prvi put, došlo je do enormnog pojačanja represije. Još 2021., bitno prije Hamasovog napada 7. oktobra, velike međunarodne organizacije poput Human Rights Watch i B’Tselem, najpoznatija izraelske organizacije za ljudska prava, ustvrdile u svojim izvještajima da je Izrael uspostavio režim apartheida. To je zločin, prema Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda, a u osnovi se svodi na uspostavu režima, institucionalnog, zakonodavnog i svakog drugog, kojim se uspostavlja sistem dominacije jedne rasne grupe nad drugom."
Specificirao je i samo neke od dokumentiranih metoda kojim Izrael provodi svoju represivnu politiku nad Palestincima:
"Apartheid se provodi na niz načina: vojnom okupacijom, pa za vas vrijede vojni zakoni koji ne važe za izraelske doseljenike; ograničavanjem kretanja, Palestinci ne znaju hoće li im do jedne točke trebati 15 minuta ili tri sata; palestinska naselja koja su de facto pretvorena u zatvore na otvorenom, vidjeli smo kapije na izlazima iz palestinskih naselja koje Izraelci zatvaraju po volji i tako kolektivno kažnjavaju stanovništvo", dodaje.
"Postoji stotinjak različitih dozvola koje Palestinci moraju ishoditi za bilo što: za odlazak u Jeruzalem, zaposlenje, kretanje, privremeno mijenjanje lokacije. Čak i prema izraelskim medijima, taj sistem dozvola je institucionaliziran kako bi im se zagorčavao život. Tu su još naseljavanje, konstantno otimanje zemlje, demoliranje palestinskih kuća, proizvoljno hapšenje, administrativni pritvor koji može bez navođenja razloga trajati do šest mjeseci, ograničenja sudjelovanja u političkom životu, kontrola resursa, psihološki učinak", kaže Jerko Bakotin.
