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UZBUNA U AZIJI

Nove poplave na Himalaji: Kini i Nepalu prijete velike katastrofe, spasioci bježe iz opasnih zona

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Hina
|
27. kol. 2026. 19:03
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REUTERS
Navesh Chitrakar/REUTERS

Nepal i Kina u četvrtak su upozorili na nove poplave na Himalaji, jer dva jezera koja su nastala s obiju strana njihove granice prijete izlijevanjem u regiji koja se još uvijek bori s katastrofalnom poplavom od ovog tjedna.

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Potraga i spašavanje još uvijek traju u dolinama i na obroncima prekrivenim ruševinama, a gotovo 1000 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo nakon što je poplava u srijedu pogodila pogranična područja Nepala i kineskog Tibeta, usmrtivši najmanje 362 osobe. Obje su zemlje za poplavu okrivile urušavanje ledenjaka koji je u planinske riječne sustave gurnuo stijene, led, blato i krhotine.

"Držite se dalje od riječnih obala"

Nepalska uprava za katastrofe u četvrtak je izdala obavijest u kojoj upozorava da jezero koje je nastalo od krhotina koje su blokirale rijeku na mjestu poplave raste i da postoji opasnost od njegova izlijevanja.

"Stanovnici donjih obala, putnici, spasioci uključeni u spasilačke operacije i svi ostali uključeni u spašavanje mole se da budu posebno oprezni i da ostanu na sigurnim mjestima, što dalje od riječnih obala i rizičnih područja", priopćile su vlasti.

Uzbuna u Kini

Kina je upozorila kako se očekuje da će u iduća tri dana čak 3 milijuna kubičnih metara vode, što je ekvivalent oko 1200 olimpijskih bazena, teći i uliti se u već pregrađeno jezero na njezinoj strani granice stvarajući visok rizik od probijanja, a vrhunac protoka očekuje se oko 1. rujna.

Prognoza oborina za sljedeći tjedan pogoršava prijetnju, izvijestili su kineski državni mediji, pozivajući se na kinesko ministarstvo vodnih resursa.

"Količina vode nastavlja rasti, kao i rizik", rekao je Zhu Jinfeng, istraživač u odjelu za hidrologiju ministarstva vodnih resursa za državnu televiziju CCTV.

Bijeg iz opasne zone

Slijedeći upozorenje, neki spasioci u Nepalu u četvrtak su se počeli kretati prema višim terenima.

Među njima je i Pawan Koirala, koji se sa svojim timom od 13 ljudi počeo udaljavati od riječnog korita nakon što je izdano upozorenje.

"Ovdje smo radi spašavanja i ne želimo biti blizu opasne zone", rekao je.

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bujične poplave himalaja kina nepal poplave tibet

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