Nove poplave na Himalaji: Kini i Nepalu prijete velike katastrofe, spasioci bježe iz opasnih zona

Potraga i spašavanje još uvijek traju u dolinama i na obroncima prekrivenim ruševinama, a gotovo 1000 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo nakon što je poplava u srijedu pogodila pogranična područja Nepala i kineskog Tibeta, usmrtivši najmanje 362 osobe. Obje su zemlje za poplavu okrivile urušavanje ledenjaka koji je u planinske riječne sustave gurnuo stijene, led, blato i krhotine.