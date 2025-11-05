Vozač se namjerno zaletio u pješake na francuskom otoku: Vikao je "Allahu akbar"

Incident se dogodio u gradu Saint-Pierre-d’Oleron, na otoku Oleron u Atlantskom oceanu, blizu La Rochellea.
Tridesetpetogodišnji vozač navodno je pri uhićenju vikao "Allahu akbar".
Naletio je na petero ljudi od kojih je dvoje teško ozlijeđeno, rekao je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.
Muškarac, koji je policiji već poznat po lakšim prekršajima, pritvoren je zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Ured tužitelja za borbu protiv terorizma prati slučaj, ali nije intervenirao. Motiv počinitelja ostaje nejasan i bit će utvrđen u sklopu istrage.
Gradonačelnik Thibault Brechkoff rekao je da su sve službe mobilizirane kako bi se riješila situacija te da je osnovana krizna jedinica.
Nuñez je rekao da je divljanje vozača trajalo oko 35 minuta. Tijekom uhićenja, muškarac se opirao i zapalio svoj automobil, prisiljavajući vlasti da upotrijebe elektrošoker.
Ministar unutarnjih poslova odbio je komentirati tretira li se incident kao teroristički napad, rekavši da je na pravosuđu da odluči.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
