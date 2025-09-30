Washingtonu prijeti blokada vlade. Što to znači i tko će najviše ispaštati?

Senat pod kontrolom republikanca trebao bi glasovati o privremenom zakonu o financiranju koji je već jednom bio odbijen, a ne čini se da će drugi pokušaj glasovanja donijeti uspjeh. Demokrati žele izmijeniti zakon koji mora biti usvojen kako bi produljili zdravstvene beneficije za milijune Amerikanaca koje ističu na kraju godine. Republikanci tvrde da to pitanje treba riješiti odvojeno.