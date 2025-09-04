Washington D.C. tužio je u četvrtak administraciju Donalda Trumpa zbog raspoređivanja Nacionalne garde u američkoj prijestolnici.
Oglas
Tužba, podnijeta saveznom sudu, traži da sud izda nalog za zabranu raspoređivanja Nacionalne garde tvrdeći da se radi o neustavnoj odluci koja krši nekoliko saveznih zakona.
BREAKING: In an insane moment, crime is so bad in Washington DC, National Guard troops deployed there by Trump are busy... picking up garbage, at the cost of $1 million per day to taxpayers.— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) August 27, 2025
A disgraceful misuse of our military.pic.twitter.com/vI2nWoEzX8
"Naoružani vojnici ne bi smjeli nadzirati američke građane na američkom tlu", napisao je na X-u glavni državni odvjetnik Distrikta Columbija Brian Schwalb.
JUST IN: Washington, DC., sued the Trump administration over the deployment of National Guard troops in the capital.— DW News (@dwnews) September 4, 2025
The city's attorney general, Brian Schwalb, said the hundreds of troops amount to an "involuntary military occupation." pic.twitter.com/t0HuYxa6Ep
"Prisilna vojna okupacija DC-a predstavlja kršenje naše lokalne autonomije i temeljnih sloboda. To mora prestati", dodao je.
Širenje uloge vojske
Otkad se u siječnju vratio u Bijelu kuću, američki predsjednik Donald Trump pokušava proširiti ulogu vojske na američkom tlu, što kritičari smatraju opasnim širenjem izvršne vlasti koje bi moglo izazvati napetosti između vojske i običnih građana.
Donald Trump's half-baked decision to hijack the California National Guard into his own domestic police force to terrorize people in the LA area was never about public safety.— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 3, 2025
It was only about dictatorial power and his political propaganda. pic.twitter.com/4cMvXWilVs
Trump je prošli mjesec rasporedio trupe Nacionalne garde u Washingtonu, rekavši da će one "ponovno uspostaviti zakon, red i javnu sigurnost".
Trump je također stavio Metropolitansku policijsku upravu glavnog okruga pod izravnu saveznu kontrolu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas