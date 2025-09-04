Oglas

nacionalna garda na ulicama

VIDEO / Besposleni pripadnici Nacionalne garde skupljali smeće: Washington DC sad tuži Trumpa

Hina
04. ruj. 2025. 19:31
Washington D.C. tužio je u četvrtak administraciju Donalda Trumpa  zbog raspoređivanja Nacionalne garde u američkoj prijestolnici.

Tužba, podnijeta saveznom sudu, traži da sud izda nalog za zabranu raspoređivanja Nacionalne garde tvrdeći da se radi o neustavnoj odluci koja krši nekoliko saveznih zakona.

"Naoružani vojnici ne bi smjeli nadzirati američke građane na američkom tlu", napisao je na X-u glavni državni odvjetnik Distrikta Columbija Brian Schwalb.

"Prisilna vojna okupacija DC-a predstavlja kršenje naše lokalne autonomije i temeljnih sloboda. To mora prestati", dodao je.

Širenje uloge vojske

Otkad se u siječnju vratio u Bijelu kuću, američki predsjednik Donald Trump pokušava proširiti ulogu vojske na američkom tlu, što kritičari smatraju opasnim širenjem izvršne vlasti koje bi moglo izazvati napetosti između vojske i običnih građana.

Trump je prošli mjesec rasporedio trupe Nacionalne garde u Washingtonu, rekavši da će one "ponovno uspostaviti zakon, red i javnu sigurnost".

Trump je također stavio Metropolitansku policijsku upravu glavnog okruga pod izravnu saveznu kontrolu.

donald trump nacionalna garda washington dc

