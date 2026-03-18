Iranske tajne službe prijete protivnicima režima u Njemačkoj, špijuni se javljaju WhatsApp porukama

U jednom slučaju agent s iranskog broja kontaktirao je člana oporbe tvrdeći da je razgovarao s njegovim bratom. "Molim te, pošalji mi fotografiju iz Stuttgarta, Bog te blagoslovio", napisao je agent, pa zatražio informacije o ljudima na prosvjedima: "Onaj u crvenoj jakni ima djevojku, visoku, s dugom kosom. Kako se zove?" i "Tko te povezao s njima?"