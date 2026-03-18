"VJEČNO" DRŽAVLJANSTVO
Iranske tajne službe prijete protivnicima režima u Njemačkoj, špijuni se javljaju WhatsApp porukama
Iranske obavještajne službe provode opsežne operacije nadzora nad oporbenim aktivistima u Njemačkoj, koristeći članove obitelji kao sredstvo pritiska te WhatsApp za regrutiranje doušnika, tvrde njemačke sigurnosne službe i Iranci u egzilu.
Iransko Ministarstvo obavještajnih poslova – poznato i kao VAJA ili MOIS – zajedno s postrojbom Quds i Obavještajnom organizacijom Iranske revolucionarne garde prati prosvjede i pokušava identificirati oporbene pojedince, priopćio je njemački Savezni ured za zaštitu ustava za Euronews.
"Može se pretpostaviti da iranske službe prate prosvjede u Njemačkoj kako bi špijunirale i posebno identificirale oporbene aktere", navela je njemačka obavještajna služba. U tu svrhu uspostavljen je i centar za prijavu takvih aktivnosti.
Obitelji Iranaca u egzilu su taoci Teherana
Hossein Yaghobi, iranski inženjer koji u Njemačkoj živi više od 40 godina, kaže da su iranske vlasti uhitile članove njegove obitelji čim je stigao u tu zemlju.
Prema njegovim riječima, bili su mučeni, a njemu je više puta obećavano da će njegova obitelj biti ostavljena na miru ako surađuje s Teheranom.
Agenti su mu čak nudili i visoku inženjersku poziciju u Iranu, rekao je Yaghobi za Euronews. Nedavno je dobio upozorenje da ne putuje u Tursku. "Tajna služba kontaktirala je mog nećaka i pokušala ga nagovoriti da se nađe sa mnom u Istanbulu“, rekao je Yaghobi. Iranska obavještajna služba u Turskoj je u više navrata otimala pripadnike oporbe.
Yaghobi tvrdi da su obitelji Iranaca u egzilu zapravo "taoci" Teherana jer ih redovito pozivaju u Ministarstvo informiranja kako bi izvršili pritisak na oporbene članove koji žive u inozemstvu.
WhatsApp poruke špijuna
Iranski obavještajci često koriste WhatsApp za uspostavljanje kontakta – pokušava se ubaciti u grupe Iranaca u egzilu ili izravno kontaktira pojedince, prema zapisima razgovora do kojih je došao Euronews.
U jednom slučaju agent s iranskog broja kontaktirao je člana oporbe tvrdeći da je razgovarao s njegovim bratom. "Molim te, pošalji mi fotografiju iz Stuttgarta, Bog te blagoslovio", napisao je agent, pa zatražio informacije o ljudima na prosvjedima: "Onaj u crvenoj jakni ima djevojku, visoku, s dugom kosom. Kako se zove?" i "Tko te povezao s njima?"
Mnogi špijuni koji ciljaju Irance u egzilu u Njemačkoj dolaze iz samog Irana, kaže Yaghobi. Izbjeglice koje se žele vratiti u Iran moraju u iranskom veleposlanstvu ispuniti obrazac kojim se obvezuju dostaviti imena, tvrdi on.
Revolucionarna garda nastoji kontrolirati Irance u egzilu
Režim šalje i pristaše u Njemačku, a nedavno je pokušao koristiti posrednike poput pripadnika Hezbollaha.
"To su režimi, diktatorski režimi, koji smatraju da svaki pripadnik oporbe može biti prijetnja i da ga treba ušutkati", rekao je politolog Ralph Ghadban, autor knjige o mreži mula.
Prema njegovim riječima, Revolucionarna garda nastoji kontrolirati Irance u egzilu u Njemačkoj kao i u drugim europskim zemljama, a režim ne preza ni od napada kako bi postigao svoj cilj.
Režim u borbi za opstanak
"Iranski režim vodi apsolutnu borbu za opstanak“, rekao je Marc Henrichmann, predsjednik parlamentarnog tijela za nadzor obavještajnih službi.
Političar CDU-a istaknuo je da nitko ne može sa sigurnošću reći hoće li se sustav stabilizirati i kako će to utjecati na druge zemlje.
"Iranska tajna služba već je više puta pokazala da njezin utjecaj seže daleko izvan vlastitih granica, izravno ili preko posrednika poput Hezbollaha", rekao je.
Zamjenica predsjednice zastupničkog kluba SPD-a Sonja Eichwede upozorila je da je sigurnosna situacija u Njemačkoj ozbiljna.
"Zbog aktualnog sukoba u Iranu, sigurnosna situacija u Njemačkoj je ozbiljna. Razina apstraktne prijetnje je porasla. Sigurnosne službe stalno procjenjuju stanje i spremne su poduzeti odgovarajuće i brze zaštitne mjere."
Iransko državljanstvo gotovo nemoguće napustiti
U Njemačkoj živi više od 160.000 iranskih državljana bez njemačkog državljanstva, a taj broj posljednjih godina naglo raste. Iranci mogu podnijeti zahtjev za naturalizaciju, no odricanje od iranskog državljanstva u praksi je gotovo nemoguće.
Svako dijete čiji je otac Iranac automatski dobiva iransko državljanstvo, bez obzira na to je li rođeno u Iranu ili Njemačkoj.
Za Yaghobija podnošenje prijava protiv špijuna ima malo smisla. On se nada slobodi, demokraciji, ljudskim pravima i jednakosti u svojoj domovini – te da fundamentalistička diktatura neće biti zamijenjena nekom drugom sličnom.
