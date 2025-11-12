Za njemačku krajnju desnicu Putin nije prijetnja, ali zato ova europska zemlja jest

Vođa krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i njegova Rusija ne predstavljaju prijetnju Njemačkoj — ali da bi Poljska mogla.
„Putin meni ništa nije učinio,“ rekao je Tino Chrupalla, supredsjednik AfD-a, na njemačkoj javnoj televiziji. „Ne vidim nikakvu opasnost za Njemačku od Rusije u ovom trenutku.“ Chrupalla je zatim inzistirao da bilo koja država potencijalno može predstavljati prijetnju Njemačkoj.
„Uzmite Poljsku, na primjer,“ rekao je Chrupalla, navodeći odbijanje te zemlje da izruči ukrajinskog državljanina kojeg njemačke vlasti sumnjiče za sabotažu plinovoda Sjeverni tok 2022. godine. „Poljska također može biti prijetnja za nas.“
Njemački centristi sve više prikazuju AfD kao stranku koja zastupa ruske interese iznutra, a neki idu toliko daleko da tvrde kako Kremlj iskorištava pristup stranke službenim informacijama za špijunažu.
Marc Henrichmann, konzervativni predsjednik parlamentarnog odbora za nadzor obavještajnih službi, rekao je da vjeruje kako Rusija upravo to i čini.
„Rusija, naravno, vrši svoj očiti utjecaj u parlamentu, posebno u AfD-u, kako bi špijunirala i pribavila osjetljive informacije,“ rekao je Henrichmann njemačkom listu Handelsblatt. „AfD se s zahvalnošću dopušta iskoristiti za tu izdaju od strane Putina.“
Chrupalla je odlučno odbacio te optužbe. „Optužuju nas za stvari koje nikada ne mogu dokazati, i to smatram podmuklim,“ rekao je tijekom emisije.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada su čelnici AfD-a upleteni u unutarnji sukob zbog skupine stranačkih političara koji su planirali putovanje u Rusiju na međunarodnu konferenciju zemalja BRICS-a u Sočiju.
Druga supredsjednica AfD-a, Alice Weidel — koja nastoji popraviti imidž stranke, zauzdati njezine najizraženije proruske političare i uspostaviti bliže odnose s administracijom Donalda Trumpa u SAD-u — pokušala je spriječiti odlazak političara na taj put, što ukazuje na rastući raskol unutar stranke o tome koliko daleko treba ići u podršci Rusiji.
„Ne bismo smjeli ovako nastaviti,“ rekla je novinarima u Bundestagu u utorak. „Ne možemo si to priuštiti, niti to želimo.“
