Svaki drugi građanin u Njemačkoj se osjeća nesigurno

Je li rasprava o „slici grada" to što potiče osjećaj nesigurnosti? Povezivanje migracije i javne sigurnosti? Zapravo je mnogo vjerojatnije da će se postati žrtvom nasilja kod kuće. Godine 2024. u Njemačkoj je zabilježeno više od 265.000 slučajeva obiteljskog nasilja – novi rekord. Gotovo tri četvrtine žrtava su žene, a u tri od četiri slučaja počinitelj je bio partner ili bivši partner. Savezni kriminalistički ured utvrdio je da se oko 71 posto teških seksualnih delikata događa u privatnim stanovima, a samo oko 21 posto u javnom prostoru.