Završio sastanak vojnih čelnika zemalja NATO-a: "Imali su odličan, otvoren razgovor"

Vojni dužnosnici NATO-a imali su "odličan, otvoren razgovor" na videokonferenciji o rezultatima nedavnih sastanaka o ratu u Ukrajini, objavio je u srijedu visoki dužnosnik NATO-a, a zapadni izvori prenose da manja skupina u Washingtonu nastavlja razgovore o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

"O Ukrajini, potvrdili smo našu potporu. Prioritet ostaje pravedan, održiv i trajan mir", napisao je na X-u šef vojnog povjerenstva NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.

Nakon što je završio širi sastanak, manja grupa vojnih zapovjednika nastavlja u Washingtonu rasprave o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, rekao je zapadni izvor.

Dodao je da general Dan Caine, šef združenog stožera američke vojske, predvodi razgovore u kojima sudjeluju vojni čelnici iz šest članica NATO-a.

Izvor kaže da još nema nikakvih rezultata jer se o sigurnosnim jamstvima nije detaljno razgovaralo na ranijoj videokonferenciji.

Izvor kaže da će biti još sastanaka u širem sastavu, nakon što manja skupina razradi opcije.

Nema roka za završetak rasprava i konačna odluka bit će na političkim čelnicima, rekao je izvor.