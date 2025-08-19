Oglas

DOGOVORI JOŠ TRAJU

Reuters: Vojni čelnici država NATO-a trebali bi u srijedu raspravljati o Ukrajini

author
Hina
|
19. kol. 2025. 17:28
mark rutte i volodimir zelenski
AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Vojni čelnici NATO-a trebali bi se sastati u srijedu radi razgovora o Ukrajini i daljnjem razvoju događaja, rekli su u utorak za Reuters američki dužnosnik i dužnosnik NATO-a.

Oglas

Američki dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti rekao je da se očekuje da će američki general Dan Caine, načelnik Združenog stožera, virtualno prisustvovati sastanku, ali da se ti planovi još uvijek mogu promijeniti.

Pentagon još nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

Predsjedatelj Vojnog odbora NATO-a sazvao je redoviti sastanak na razini načelnika obrane, kako je to opisao anonimni izvor iz NATO-a.

Drugi dužnosnik Sjevernoatlantskog saveza rekao je da će vrhovni vojni zapovjednik saveza Alexus Grynkewich izvijestiti načelnike obrane o rezultatima sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci prošli tjedan.

Teme
NATO Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ