pravosuđe na udaru
Ukrajina ima neriješen jedan veliki problem unutar zemlje
U Ukrajini se tijekom godina pojavila još jedna izvjesnost: uporan zahtjev društva za reformom pravosuđa – i jednako uporan otpor pravosuđa tim reformama.
Nakon Revolucije dostojanstva (EuroMajdana) 2014. godine očekivalo se da će ukrajinski Vrhovni sud postati predvodnik reformskog programa koji je podupirao Zapad.
Umjesto toga, Vrhovni sud našao se usred niza kontroverzi.
Manjkavi postupci provjere omogućili su sucima s upitnim dosjeima da ostanu na svojim dužnostima. Instituciju su više puta potresali korupcijski skandali, a sud je dosljedno blokirao pokušaje reforme pravosuđa, piše Kyiv Independent.
Godine 2023. tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Vsevolod Knjazev optužen je za primanje mita. Njegov zamjenik Bohdan Ljvov smijenjen je 2022. godine nakon što je otkriveno da je prikrio rusko državljanstvo.
Prema navodima Nacionalnog antikorupcijskog ureda (NABU), Knjazev je predvodio korupcijsku mrežu u koju su bili uključeni i brojni drugi suci Vrhovnog suda.
Početkom ovog mjeseca osuđen je na pet godina zatvora.
Posljednjih godina sve su glasniji zahtjevi za "čišćenjem" Vrhovnog suda, a aktivisti za borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa nadaju se da će pregovori Ukrajine o pristupanju Europskoj uniji poslužiti kao polazište za buduće reforme.
"Ako EU ne izvrši pritisak, vlastima će to poslati poruku da je ovakav pristup prihvatljiv te će nastaviti isto raditi i u drugim područjima", rekao je za Kyiv Independent Mihajlo Žernakov, čelnik organizacije za nadzor pravosuđa Dejure. "To znači da nikada nećemo provesti stvarnu reformu vladavine prava."
Od Knjazevljeva uhićenja 2023. godine Europska unija zahtijeva da se, uz pomoć međunarodnih stručnjaka, provjere izjave o integritetu sadašnjih sudaca Vrhovnog suda. Taj je zahtjev uključen u program zajmova Ukraine Facility, plan za jačanje vladavine prava te u pregovore o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji.
Izjave o integritetu dokumenti su u kojima suci odgovaraju na pitanja povezana s etičkim standardima i integritetom.
Prema planu koji su u prosincu 2025. odobrili europska povjerenica za proširenje Marta Kos i ukrajinski potpredsjednik vlade za europske integracije Taras Kačka, Ukrajina mora uvesti postupak provjere izjava sudaca Vrhovnog suda uz "privremeno sudjelovanje neovisnih stručnjaka koje nominiraju međunarodni partneri".
Ako se reforma provede, skupina međunarodnih stručnjaka održavala bi zajedničke sjednice s Visokim kvalifikacijskim povjerenstvom, tijelom zaduženim za upravljanje pravosuđem, te provjeravala izjave o integritetu svih sudaca Vrhovnog suda, rekao je za Kyiv Independent Anton Zelinski, član Vijeća za javni integritet.
Vijeće za javni integritet nadzorno je tijelo civilnog društva koje je vlada osnovala u sklopu reformi pravosuđa nakon EuroMajdana.
Ako zaključe da je sudac lagao u svojoj izjavi, Visoko vijeće pravosuđa, najviše upravljačko tijelo pravosuđa, može ga razriješiti dužnosti, rekao je Zelinski.
Nakon toga raspisao bi se natječaj za popunjavanje upražnjenih mjesta, a međunarodni stručnjaci i Visoko kvalifikacijsko povjerenstvo ponovno bi zajednički odlučivali o kandidatima, dodao je.
Predsjednik Vrhovnog suda Stanislav Kravčenko ponudio je drukčije tumačenje zahtjeva koji se odnosi na izjave sudaca. Tvrdi da EU traži provjeru samo dijela sudaca Vrhovnog suda, a ne svih.
"EU ne traži 'čišćenje', 'resetiranje' niti reviziju svih sudaca Vrhovnog suda", rekao je Kravčenko za Kyiv Independent.
Pozvao se na plan reformi u okviru pregovora o pristupanju, koji predviđa provjere sudaca viših sudova na temelju procjene rizika i uz sudjelovanje neovisnih stručnjaka sa savjetodavnom ulogom.
Neispunjeni zahtjevi Europske unije
Ukrajinske vlasti zasad nisu provele nijednu reformu Vrhovnog suda.
Parlament je 9. lipnja usvojio zakon o izjavama o integritetu sudaca koji sadrži odredbu kojom se vladu obvezuje da u roku od šest mjeseci izradi poseban zakon o provjeri izjava sudaca Vrhovnog suda uz sudjelovanje neovisnih stručnjaka.
Organizacija Dejure kritizirala je vlasti zbog odugovlačenja i činjenice da nije jasno propisano kako neovisni stručnjaci moraju biti međunarodni. Zakon također uvodi nove izjave o integritetu za suce nižih sudova, no u Dejureu smatraju da im se time omogućuje izbjegavanje odgovornosti umjesto stvarnog pročišćavanja pravosuđa.
Žernakov upozorava da će, ako Europska unija prihvati zakon koji je usvojila Ukrajina kao ispunjenje uvjeta iz programa Ukraine Facility, reforme pravosuđa biti blokirane.
"U 12 godina od Revolucije dostojanstva nijedna velika reforma nije provedena bez uvjeta povezanih sa zapadnim financiranjem", rekao je.
Dodao je da će se pitanje izjava sudaca Vrhovnog suda pojaviti tijekom pregovora o pristupanju EU-u, ali da to vjerojatno neće imati veći učinak jer će vlasti moći neograničeno odgađati reformu bez jasno određenih rokova.
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