Ukrajina ima neriješen jedan veliki problem unutar zemlje

"Ako EU ne izvrši pritisak, vlastima će to poslati poruku da je ovakav pristup prihvatljiv te će nastaviti isto raditi i u drugim područjima", rekao je za Kyiv Independent Mihajlo Žernakov, čelnik organizacije za nadzor pravosuđa Dejure. "To znači da nikada nećemo provesti stvarnu reformu vladavine prava."