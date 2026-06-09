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Zelenski u velikom intervjuu: Rusija je izgubila utjecaj. Izolirana je, usamljena...
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u trenucima kad je prošlo više od četiri godine nakon početka ruske invazije na njegovu zemlju, vjeruje da se najveći europski rat od 1945. godine polako počinje okretati u korist Ukrajine.
"Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat. Ali možemo reći da svakim danom, iz dana u dan, gubi inicijativu. Trenutno nam je vojna situacija najperspektivnija u posljednje dvije i pol godine", kazao je Zelenski u velikom intervjuu za Guardian.
Tijekom proteklog tjedna Kremlj je pretrpio niz neuspjeha. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su Putinov rodni Sankt-Peterburg, zapalivši naftne terminale i podigavši oblake dima iznad gradskog horizonta. Slični napadi paralizirali su okupirani Krim. Ključna opskrbna cesta prekrivena je izgorjelim kamionima i cisternama, a poluotok koji je Rusija zauzela 2014. suočava se s ozbiljnim nestašicama goriva.
"Ne dobivaju rat"
Istodobno, na istočnom bojištu rusko napredovanje gotovo je zaustavljeno. Prema riječima Zelenskog, koji od 2022. dosljedno tvrdi da Ukrajina uz dovoljnu pomoć može obraniti zemlju od agresora, Kremlj gubi više od 30.000 vojnika mjesečno, od čega je između 23.000 i 24.000 poginulih, dok su ostali "teško" ranjeni.
Stvarni broj, smatra, mogao bi biti i veći.
"To je vrlo velik broj. To znači da ne dobivaju rat", ističe.
I Ukrajina je izgubila vojnike, ali u manjem opsegu.
Iako ruski ratni napori djeluju zaglavljeno, razaranje se nastavlja. Posljednjih mjeseci Moskva je intenzivirala zračne napade na ukrajinske gradove s očitim ciljem zastrašivanja civila. U jednom napadu prošlog utorka korištena su 73 projektila i 656 dronova. U Kijevu i Dnipru poginulo je 18 ljudi, među njima i trogodišnji dječak koji je ostao zatrpan pod ruševinama stambene zgrade. Prema riječima gradonačelnika, Rusi namjerno koriste kazetno streljivo u naseljenim područjima.
Prošlog tjedna Zelenski je uputio otvoreno pismo ruskom predsjedniku predlažući sastanak licem u lice kako bi se počelo okončavati ovaj strašni sukob. Govoreći na gospodarskom forumu u Sankt-Peterburgu, Putin je odbio prijedlog.
"Nije važno zašto Putin laže"
Pismo je opisao kao "nepristojno" te poručio da ruski teritorijalni zahtjevi - Donbas i dvije južne ukrajinske oblasti - ostaju nepromijenjeni. Također je ustvrdio da ruske snage napreduju duž cijele bojišnice, poručivši vojnicima: "Samo nastavite raditi, braćo."
Putinov nepopustljiv stav naveo je neke promatrače na pitanje je li izgubio doticaj sa stvarnošću ili ga njegovi zapovjednici hrane pogrešnim informacijama.
Zelenski smatra da su te teorije moguće, ali dodaje da "nije važno zašto laže".
"Putin laže od samog početka rata", kaže, podsjećajući da je invaziju opravdavao navodnim spašavanjem rusofonog stanovništva. Njegove laži, smatra Zelenski, služe kao ljepilo koje povezuje različite dijelove ruskog društva.
Na međunarodnoj pozornici Rusija je također doživjela nekoliko političkih poraza. U travnju je u Mađarskoj na parlamentarnim izborima teško poražen Viktor Orbán, Putinov najbliži saveznik u Europi. Nedavni pokušaji Moskve da podupre proruske kandidate u Moldaviji i tijekom vikenda u Armeniji također su propali.
"Gube utjecaj u različitim zemljama, uključujući Azerbajdžan", kaže Zelenski i dodaje:
"Izolirani su unutar Europe, a i od Sjedinjenih Država. Dakle, sami su."
Zahvalan Amerikancima
Donald Trump započeo je svoj drugi mandat 2025. obećanjem da će završiti rat. Zelenski je pažljivo hvalio američke diplomatske napore, unatoč teškom susretu u Ovalnom uredu, prijateljskom summitu Trumpa i Putina na Aljasci prošlog ljeta te smanjenju američke pomoći Kijevu.
"Uvijek sam predsjedniku Trumpu govorio da Putin laže. Igra igre s s njim i s Bijelom kućom", kaže Zelenski, dodajući da je zahvalan Amerikancima na "snažnoj podršci" njegovoj zemlji.
Priznaje da se pažnja Washingtona preusmjerila na Bliski istok.
"Naravno, od samog početka rata s Iranom njihov fokus se promijenio", kaže o Trumpovoj administraciji.
Razumije zašto je SAD potrošio "toliko projektila i oružja" u sukobu s Teheranom, ali primjećuje da Kijev, za razliku od američkih saveznika u Perzijskom zaljevu i Izraela, nikada nije dobio "toliki opseg potpore".
"Šteta", kaže.
Od 2022. Ukrajina se pretvorila u svjetsku silu u proizvodnji dronova. Nekad ovisna o zapadnoj vojnoj pomoći, danas je postala središte vojne industrije i tehnoloških inovacija. Nekoliko arapskih zemalja zatražilo je njezinu pomoć u obaranju iranskih dronova Shahed.
Poziv europskim saveznicima
Najvažnije oružje koje Ukrajini sada nedostaje, tvrdi Zelenski, američki su sustavi Patriot. Oni su jedini sposobni obarati ruske balističke projektile koji gotovo svake noći padaju na ukrajinske gradove.
U nedjelju je Zelenski u Downing Streetu razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Kaže da je ponovno pozvao europske saveznike da "zatvore" ukrajinsko nebo, odnosno pomognu u obrani od velikih ruskih raketnih i dronovskih napada.
Uz protubalističke projektile, želi i financijsku pomoć kako bi ukrajinske mobilizirane snage pretvorio u profesionalnu vojsku po europskom modelu.
Svjestan je da su projektili Patriot iznimno skupi, oko četiri milijuna dolara po komadu. Budući da Ujedinjeno Kraljevstvo nema vlastiti protubalistički program, smatra da bi London, Pariz, Berlin i druge europske države trebale zajedno razviti alternativu američkom sustavu.
Zauzvrat je Ukrajina spremna podijeliti svoje teško stečeno iskustvo ratovanja dronovima.
"Među njima je i Ujedinjeno Kraljevstvo. NATO je vrlo zainteresiran za to. To su neprocjenjive informacije. Ima ih golema količina", kaže.
Zelenski ne želi govoriti o budućim vojnim operacijama. No napadi dronovima srednjeg i dugog dometa učinili su povratak Krima, koji je Rusija anektirala 2014., primamljivom, premda još uvijek udaljenom mogućnošću.
Dronovi nadlijeću Moskvu i Sankt-Peterburg
Ukrajinske snage sustavno uništavaju logistiku na poluotoku te gađaju vojne i energetske ciljeve diljem okupiranog juga zemlje.
"Sve se svodi na kritičnu infrastrukturu. Ona im pomaže militarizirati naš Krim. Radimo na tome", kaže.
Dugo su mnogi Rusi pokušavali ignorirati rat koji se vodi preko granice. Zelenski kaže da je svrha napada dugog dometa, tijekom kojih dronovi nadlijeću Moskvu i Sankt-Peterburg, natjerati stanovnike da osjete što rat zapravo znači.
"Pobjeda u ovom ratu bit će kada rusko društvo shvati da je rat užasan, da je tragedija ne za nekoga drugoga negdje daleko, nego za njih same. Mislim da upravo sada nastaje taj zamah."
U svibnju je ruski oligarh Roman Abramovič potajno doputovao u Kijev na razgovore sa Zelenskim. Ukrajinski predsjednik kaže da mu je tada jasno poručio kako nikada neće odustati od Donbasa, kako Moskva zahtijeva.
"Mislim da oko Putina postoje različiti ljudi. Polovica želi nastaviti rat. Polovica ga želi zaustaviti. Ljudi iz poslovnog svijeta razumiju da je rusko gospodarstvo u strašnom stanju. Vrlo je blizu kolapsa", objasnio je taj sastanak Zelenski.
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